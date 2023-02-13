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托尼所了解的任性（一三）

李東文

因為是被收養的緣故，紅蓮打小敏感多疑、缺少安全感，極度自卑，也極度自尊。她八歲那年，有天家裡來了位中年婦女，邀請她與奶奶到家裡作客。其實就是鄰村，相隔不過兩里地。於是大家就知道了，這個女人是紅蓮的生母，此舉相當於公開認親，希望以後大家還能走動。

附近有不只一個這樣的先例，農村人，不少人家想要再生兒子，但又交不起罰款，只好捨棄了女兒。之後又敵不過思念，來與女兒相認。

此後這位中年婦女來探望過紅蓮幾次，紅蓮不給她好臉色，而且一次也沒有回訪過。紅蓮心中有怨氣，讓她無法與生母親近。從血緣上來說，紅蓮有個姊姊、有個妹妹。妹妹是紅蓮被送走後出生的──家裡沒有了紅蓮，她方能出生。當時的政策，農村第一胎是女孩，相隔四年可以再生一胎，父母於是便把剛出生的紅蓮放在路邊，等有緣人撿走，當作沒有生過她，希望第三胎能拚上個兒子，可惜三胎還是女兒──母親在生老三時，被做了結紮手術……

奶奶安慰紅蓮說：你親生母親不是不疼你，是沒有辦法才這麼做。她把你放在路邊，肯定是在旁邊守著的，一路跟蹤我回家。所以後來才能到我們家裡來尋你……紅蓮阻止奶奶繼續說下去，自己跑去門外的石榴樹下默默抹眼淚。

奶奶不在了以後，紅蓮時常夢見她──奶奶站在門前的石榴樹下，銀髮隨風飛揚。夢中的奶奶想要跟紅蓮說些什麼，可惜紅蓮一句聽不清。每次都這樣，大風吹散了奶奶的聲音。

第二天一早，姑媽便催紅蓮母子上路，去小姑家裡。

其實姑媽和小姑家，直線距離不足一公里，走路一會就到了，菜市場的物價卻是天和地。（一三）

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