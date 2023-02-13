汪彤打開看，一盒資生堂面餅，還有一條奶白色的長褲子。資生堂化妝品她是喜歡的，汪彤往臉上抹了兩下，又對著藍色盒子裡的小鏡子左顧右盼一番。

少凡就說：試一試這褲子吧。那語氣倒是熟悉的，像給家人帶東西回來。汪彤想起爸爸從前出差就是這樣，一到家先打開東西看，給她帶的一向是衣服、裙子之類，從來沒帶過褲子。褲子有長短、腰圍這一類的東西。

果然，汪彤拿起來一看就知道太長，再一試，到大腿那兒就卡住了。誰的腿那麼細啊！又不是仙鶴。汪彤說，想起大學裡，高年級的女生拿了一條褲子，滿樓道裡嚷嚷：你們誰能穿進去就給誰。結果是誰也穿不上去。還男朋友買的呢！這男朋友要打光棍。女孩子們嘰嘰喳喳，灰姑娘都是在童話裡出現的，再說都現代了，誰還要做灰姑娘。

少凡臉上就現出一絲尷尬，怎麼會呢？我跟賣貨的按你的身材描述的。又盯著褲子說：還很貴呢！汪彤不置可否，想說什麼，想想又放回肚子裡。心裡卻有個影子飄起來，在深圳的大街，女孩子個子很高、腿很長。

汪彤忍不住好奇，因為從來沒給人介紹過對象，這象是怎麼對上的呢。到哪裡對？公園嗎？汪彤問。少凡就說，這麼沒有想像力。公園裡又不能吃飯，不能睡覺。

汪彤聽著話裡有話，就揶揄道：那你跟她那個了。說完，乜斜著眼睛看他。少凡低著眼臉不看她，喃喃道：嗯，她是處女呢。

汪彤心下一沉，見一面就上床，你以為自己是狙擊手還是爆破手啊！不過事到如今，也沒什麼好說的。況且他那時候也算是跟她分手的。（六四 ）