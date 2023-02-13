玉米熱狗與摩天輪（上）

阿普航空／圖

這是朱諾第一次坐摩天輪。

這個摩天輪比她熟悉的那一個大很多。她熟悉的摩天輪，也是她見過的第一個摩天輪，在記憶中停留了很久。後來再看到的摩天輪，都沒有取代那一個摩天輪的印象。

因此，朱諾想像中的摩天輪都很小，即使見到大的，也覺得像是被電影 屏幕放大了一樣，很不真實。她上了摩天輪，彷彿自己也進入了電影屏幕，一起被放大了。

車廂像小船一樣擺動，雖然在空中，但感覺像在水裡。朱諾有點頭暈，趕緊把視線拋向遠方。眼前的景色一寬闊，馬上舒適許多。

這個摩天輪有外圈和內圈，內圈的除了上升、下降之外，還會在鐵架上滑動，多一種搖晃，適合喜歡刺激的人。

朱諾坐的是外圈的車廂，只有微微的擺動，基本上是穩的，適合觀景拍照。

車廂越來越高，有那麼一會兒，朱諾看到了遊樂場、海灘、遠方的建築物，還有變得很小的汽車和人。

帶她高飛在雲端 ，這是朱諾想像過，摩天輪所能做的事情。摩天輪可以慢慢地、令人興奮但不具威脅性地把她帶到雲端。

她還沒來得及屏住呼吸，車廂就開始慢慢往下降。

海灘看不見了、遠方的樓房少了、景物變大了，不久車廂就回到地面上。

這是朱諾第一次真正注意到，摩天輪在空中畫出一個圓圈。雖然大家都知道摩天輪是圓的，理所應當會畫圈圈，但朱諾小時候看著摩天輪，總是專注於車廂的升降和移動，追逐它在空中的具體位置，以至於忽略了它的軌道。

「我們回到原地了，剛剛上車的地方。」朱諾說。她好像突然注意到旁邊有另一個人。

「不完全，距離原來的地方還有兩英尺。」奧古斯特笑說，心想：你還記得我在這裡。

奧古斯特，這個男孩不久前還是個陌生人。現在，他看起來就像一個老朋友。

一起完成一個小小的空中旅程，這不是什麼大不了的事吧！不過，想要算是偉大成就也可以。

朱諾想，自己來到這裡過生日，終於決定嘗試摩天輪，對她來說，不也是一件壯舉嗎？

每個陌生人都是潛在的朋友吧！但是對陌生人的戒心，讓朱諾很難放鬆。然而，當朱諾專注於體會摩天輪的時候，什麼戒備都進不了她的心。

朱諾和奧古斯特坐過的那個車廂，很快又被佔用了。

摩天輪的每個車廂，每天都不知道讓多少陌生人同坐呢！大家雖然坐在一起，卻又各自有各自的經歷，即使面對同樣的精緻，也各自有各自的感受。

摩天輪的工作是轉動。它轉著、轉著，接人、送人，無論他們是誰，它都不在乎。它只管轉，每個乘客都能編出自己關於摩天輪的故事。故事和故事的交錯，又成為另一個故事的開始。

朱諾決定在她的二十一歲生日那天，做一件特別的事情做為慶祝。她想起了摩天輪，來到康尼島 的遊樂場。

遊樂場，多麼奇怪的發明。到底什麼是遊樂呢？朱諾無法理解人們為什麼要建造遊樂場，也無法理解她為什麼來到康尼島。雖然她已經做好了坐摩天輪的打算，但現在這一切突然又顯得毫無意義。

直到她遇到奧古斯特。

「你介意嗎？」遲來半秒鐘的奧古斯特問已經在車廂裡的朱諾。

這一天人很多，一個人擁有自己的車廂對其他人來說，意味著更長的隊伍，管理員也不讓。

「快點、快點！家人、朋友、情侶請進同一車廂！」管理員喊道。

在朱諾反應過來之前，奧古斯特已經和她坐在同一個車廂裡，兩人一起被抬起來了。

「哈囉！你好！」奧古斯特看著朱諾，伸出了手。

「你好。」朱諾握了握奧古斯特的手。

她想趕快結束這個禮節。但她不禁注意到奧古斯特溫暖的大手、明亮的眼睛、濃密的眉毛、棕色的鬈髮、燦爛的笑容，還有左臉頰上的單邊酒窩。

不過，朱諾很快就被摩天輪迷住，向車窗外張望。她沒有再注意到奧古斯特，直到他們降落在地上。

朱諾以為奧古斯特沉默了一路。當然，她甚至以為獨自享用了車廂。（上）