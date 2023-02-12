汪彤說明白。

少凡回來了，打了幾次電話，可是每次一提起汪彤搬回去，就疙疙瘩瘩。少凡說：你再等一陣吧！那個女孩兒還老打電話來。

汪彤就說：你不會叫她別打電話來了嗎？少凡不吱聲。

這個女孩並不是回去結婚的女孩，少凡停了一刻，終於說。那個女孩，我回去一見面，就知道不行。

汪彤說：一副失神落魄的樣子，哪個女孩見了敢要？

當然有敢要的了，少凡答，這個女孩一見面就答應了。

汪彤道：這女孩勇敢。話頭一轉又道：那你怎麼認識的？

別人介紹的，少凡答，很厲害的，自己在深圳開著一家公司，做得很好。為了出來，公司都賣了。

汪彤說：那你怎麼不結婚呢？

就你啊，少凡道，一個電話把人喊回來了。

汪彤不吱聲，可是想起邵峰的話，就說：那你還拖什麼？既然回來了，不就是決定了嗎？

少凡想想，只好說：好吧。

汪彤聽了雖然滿意，心裡還是有點兒彆扭，想起那個電話上她叫他回來，少凡的躊躇她還是能感覺到的。原來是你方唱罷我上台，又有一個女孩兒上場了。

汪彤把東西打理成一個箱子上路了。一路往綠堡開去，汪彤想，自己上輩子大概也是吉普賽人，真應了雪雁的那句話：貓搬家，沒幾下又搬了。

到了綠堡，少凡下樓來接她，一見面就說：怎麼把信放人家被窩裡？汪彤看他那責備與抱怨的表情，沒說的意思當然很清楚。

少凡又一臉可惜，說：可惜我的那些信，你連看也沒看。你要是看了，肯定不會走。汪彤不吱聲，她氣得發瘋，人都不想看，別說信了。

進到屋裡，少凡從臥室手捧了兩樣東西出來，說：給你的。（六三）