托尼所了解的任性（一二）

紅蓮帶著兒子，在門前的樹下看天牛打架，養父坐在門口的竹椅上抽水煙。紅蓮記得爺爺是抽水煙的，飯後也會在同樣的位置，坐在同樣一張老竹椅上，慢慢悠悠抽幾口。養父去年回鄉，不再出去打工了，像爺爺當年那樣，重新抽起了水煙，用的是爺爺當年用過的，老毛竹做的水煙筒。他在外面打工的時候不捨得花錢，偶爾抽一點很便宜的捲菸，沒有閒心抽水煙。

紅蓮無意中發現，養父盯著兒子的目光十分慈祥，一絲微笑暗藏於眉宇。這個發現讓紅蓮難過，因為從小時候到現在，養父給予她的目光永遠都是那麼冷冰冰，沒有一點溫度的那種。哥姊都還在過放蕩不羈的生活，長久不知道，起碼五年內，紅蓮猜他們不會結婚生娃的──或者養父想要抱孫子，想得快發瘋了吧！

大哥讀到初二，帶社會混子進學校打同學給開除了，被父母帶著外出打工，虛報年齡進廠做普工。十八歲那年，從父母身邊溜走，投身於江湖，成為大城市一名小混混，過冒險的生活。二姊讀完初中跟初戀男友去長沙，在男友的表哥那裡打工，做過兩次人流後被男友拋棄，從此看破紅塵，憑藉姣好的面容和火辣的身材遊戲人生，玩弄異性。

相對於大哥、二姊，紅蓮算是個很乖的孩子，老實本分地上學、做家務，孝敬爺爺、奶奶，而且也還算幸運吧，在姑媽的贊助下讀完了高中。姑媽的意思，如果紅蓮考得上大學，必定也供她讀完大學。可惜紅蓮心中雜念多，讀書不投入，勉強高中畢業而已。

紅蓮打小知道，自己是奶奶從路邊撿回家養的。有這麼冷漠的養父、養母，有半點都不疼愛自己的哥哥和姊姊、有那麼多知情而嘴碎的鄉鄰，想不知道都難。（一二）