算命仙如是說（全文完）

阿月竟想起這件事，這麼多年，她以為已經忘了。然而卻不，那日本 兵的臉面是如此清晰，好像剛剛才見過。

反倒是偶爾聽人提起坤，她常常苦思冥想，怎麼也想不清坤的容貌。有時急起來，只好回屋裡看坤的照片，把坤牢牢地看入眼裡、記在心底，卻保不住什麼時候又模糊了，儘管她知道坤長得好看、坤的眉眼是俊秀的。坤已經似近實遠，又似遠實近，但她相信坤一直在屋裡，只要坤在屋裡就好。

坤走後最初幾年裡，阿月經常一個人在草寮一待就是十天半月，一來免得日日過河跋涉辛苦，二來為了要餵豬，把豬仔餵養肥大，可以賣個好價錢。一日，她又一個人在草寮，天晚了，草寮裡只有一盞煤油燈，她正要張羅點東西趁早吃了，卻見一個衣衫襤褸的男人從蔗園那頭走來。

她屏息躲到窗後，見男人走近草寮，竹叢窸窸窣窣摩擦的聲音這時格外響。男人一直低垂著頭，在豬圈旁邊的大水缸前站住了，掀開木板蓋子，又順手拿起水勺舀水大口大口喝完，「砰」蓋上水缸，轉身朝紙廠的方向慢步走去。

阿月終於崩潰地「哇」一聲大哭出來，哭得聲嘶力竭。究竟為何她要這樣度日？究竟為何啊？她在內心嘶喊。她要坤在身邊啊，她要用力捶打他，為什麼丟下她一個人！為什麼！她要很用力痛打坤！痛打他……她還要跟他撒嬌……

那天晚飯的時候，阿月坐在餐桌邊陪大家。中午吞下那一小口稀飯之後，一直飽飽的，阿月什麼也吃不下，只是靜靜地坐在旁邊看著大家吃飯、聊天。之後，早早地回臥房睡下，連睡了幾日，從此沒有再醒來。（全文完）