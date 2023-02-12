薛慧瑩／圖

王娟就是這個時候認識的朱鳳凰。

王娟所在的醫院成了重症新冠病人定點收治醫院，醫院所有的N95口罩 都分配給急診室和ICU病房，她所在的化驗室屬於普通崗位，醫院只供給有限的幾個口罩在醫院使用。好在此時此刻，王娟所在小區的華人 也自發開始組織捐獻口罩活動。朱鳳凰雖然不住在這個小區，但是她從前住在這裡，所以也一直在小區的微信群裡。在醫院工作的華人都自發在群裡更新，本醫院或者科室醫用口罩不足的情況。

朱鳳凰就這樣聯繫上了王娟。

她們約好在聖路易湖邊的燈塔處見面。藍天中自由自在飛翔的海鷗做了這場小捐贈的見證人，海鷗們在她們的頭頂盤旋，飛來飛去伴著牠們響亮的歌聲。湖邊的三棵柳樹，像是三個待嫁的少女，將滿頭的綠色髮絲梳得油光水滑。柳樹與海鷗都不知道人間的喜怒哀樂，一個有微風就知道搖曳，一個湖水裡有吃食就滿足、就歌唱。

當王娟收到朱鳳凰送過來的二十個口罩的時候，心中那份感激，她始終覺得沒有任何語言可以描述出來。王娟心裡秉承著一句古話：「受人滴水之恩，定當湧泉相報。」她記下了這份災難之時的恩情，也記著他日有機會，一定要報答她。

4

這年六月，李俊杰和王娟的大兒子李想準備開始住院醫的新生活了。兒子剛剛學會開車，但是還沒有買車，每天搭公交車和地鐵到醫院上班非常辛苦。王娟手裡早就給大兒子預備著買一套房的首付款。在美麗的安格里尼翁公園附近，全家人看好了一套小公寓，正好離公交車站和地鐵站 都很近，絕對是李想最理想的居住地。

王娟在串休的時候，聯繫房主的經紀人看好了房子，價錢也合適。在準備簽約的日子，王娟忽然想到了給自己二十個口罩的朱鳳凰，她在拿到口罩的時候，就聽到朱鳳凰跟自己說的「有朝一日買房、賣房，請找我幫忙」的話。這眼下兒子買房，不就是一個報恩的機會嗎？還等啥他日呢？

王娟和李俊杰一商量，兩人一致同意，直接請朱鳳凰做自己買房的地產經紀人。

朱鳳凰接到王娟電話的時候，腳下正「登登」地踩著縫紉機，眼睛都要將眼前的藍色無紡布口罩看花眼了，這第一份餡餅就從天降下來。她扔下縫紉機衝出房門，發動車子就奔王娟家趕去。

上次決定送口罩的時候，她已經將王娟家的門牌號記得個滾瓜爛熟。從那次交談開始，朱鳳凰就認定了這個叫王娟的女人，一定是自己下半輩子的貴人。她肯定會給自己帶來非財即富的好事。這不，真是所想就有所得

自從拿下地產經紀人那張證書之後，她還沒有開張，這開張的活兒就主動送上門來。不需要自己和賣方經紀人討價還價，只需要將一系列表格填好，通過房屋買賣的系統發過去，甚至連一張打印紙都不需要浪費，只要買賣雙方通過那個叫Authentisign的軟件，電子簽字就完成了合約。朱鳳凰的心裡跟被別人灌了一杯楓糖漿一樣甜美。

當4088.99刀進帳的時候，朱鳳凰當著丈夫童謀和四個孩子的面，朝廳裡那台老縫紉機就啃了一口，嚇得小兒子童言以為自己的媽瘋了呢！朱鳳凰啃完縫紉機，又對地上放著的半箱子口罩，做了一個誇張的擁抱動作。那意思說：小小的口罩啊，你們就是我的財神爺啊！

自此，朱鳳凰見著在醫院或者養老院工作的華人，就主動送上三、五個口罩，口中還喋喋不休說著：這是俺自己做的，沒幾個錢呢！不過，這可是俺自己踩縫紉機親自縫的呢！以至於接到她給的口罩的人，都要感動得淚流。疫情時期，這口罩就如同寒冷的冬天裡燃起來的那一把火，將人們的感恩之情點燃，而且讓接到她口罩捐贈的人，越發感覺到這份比海深的恩情有多麼珍貴啊！（三）