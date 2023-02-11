「說什麼妳！」美華狠狠地看小孫女一眼。阿月微笑，「我身上都是藥水味。乖孫，妳就坐那裡吧，我也抱不動。」

阿月讓美華餵了一小口稀飯，卻吃不下紅燒魚，接過碗筷說：「我自己來。」她實在吃不動，只好放下筷子，「我還不會死，大限還沒有到。」說完慢慢下床。

「妳們回去吧，我沒事。」

送走美華母女，阿月站在門口朝外望，空曠的曬穀場上只有幾隻啄食的麻雀，也不知麻雀們能揀到什麼吃食。曬穀場如今是水泥地了，那上面可乾淨。他們早已賣掉幾畝薄田和草寮，連太子宮的古厝也賣了，跟過去的生活完全斷絕。阿楠一直在經營穀物的生意，已經很穩固，媳婦還在農會上班，中午總趕回家照看一會，兩個孫兒在外地上大學。他們一個個都對她孝順，可是這個家事實上不再需要她了。

阿月忽想起初結婚那一年，戰爭到了尾聲，一日，坤為了農務去新營，留下她一個人在草寮。草寮旁邊有叢像腿般粗大的竹子，參天高，竹身不是一般的綠色，是熟透的暗黃，十來根擠在一處摩擦著，窸窸窣窣又喀喀作響，那帶點清脆的聲音在草寮周圍整天縈繞。

她正在田裡挖番薯，聽見「轟轟」一陣什麼響聲，抬頭見一架日本 飛機老遠朝她的方向低飛過來。她嚇得全身癱軟，不知要藏到哪裡，竹叢那頭太遠，蔗園這頭也太遠。只見飛機從她頭上不疾不徐地低飛過，帶起的風掀落她頭上的斗笠。她看到飛行員的臉，戰敗的日本兵保不準他要幹什麼。但是那飛行員一顆子彈也沒有發，飛機就飛遠了，必定因為一顆子彈遠比她的小命值錢。（五）