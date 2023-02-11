薛慧瑩／圖

當前的物價像一個吹足了氣的氣球一樣越來越膨脹，眼看著都透亮了，可就是不爆炸。王娟始終認為有錢進、有現金流就是王道。

「不賣，接著守一陣子。難不成咱現在的日子，還不如當初剛移民 來這裡的時候嗎？」王娟也不急眼，她想用講道理來說服丈夫。畢竟他也是大學畢業，曾經舞弄電腦程式的程式員，不會不懂這個淺顯的道理。這世界上誰能和錢過不去呢？

李俊杰什麼也不說，只是從櫥櫃中拎出一瓶紅星二鍋頭，嘩啦一聲倒出半瓶酒，連菜都不吃一口，酒杯就空了一半兒了。李俊杰拎回家第十一瓶二鍋頭的時候，王娟終於受不了。半輩子的夫妻了，難道還要因為一家雜貨店，賠上一個半大老頭不成？空腹喝悶酒，在醫院工作的王娟知道未來有什麼樣的後果。

王娟嘆了一口氣，從牙縫裡硬生生擠出一個字「賣」的時候，李俊杰差點以為自己聽錯了。正在洗臉的他一抬頭，「匡」的一聲撞上了洗手盆上方的櫥櫃。顧不得揉一下自己的頭頂，他趕緊問了一句：「娟子，你是說可以賣了？」

「不賣，你不得瘋了？你不瘋，我也得瘋。」王娟沒有抬頭，白了他一眼之後，扔給他一句話，出了衛生間的門。

李俊杰追過去，一雙濕乎乎的手抓住了老婆的肩膀，邊晃動邊問：「你當真同意？」王娟甩掉他的那雙濕手，進了臥室。留下站在門外的丈夫一臉茫然的樣子。

3

這幾年房地產 經紀人忽然成了這城市裡最熱門的職業，在這最熱門的職業經紀人隊伍裡，那些老牌經紀人都盯上了房地產。新入行的經紀人缺少足夠的房源和客源，房地產經紀人很明顯地就分成了兩部分。一部分專門做地產經紀人，新入行的那些人就盯上了其他雜牌生意，其中就有雜貨店生意。一棟房產一出手，經紀人動輒就可以拿到上萬甚至幾十萬，高至上百萬的佣金。雜貨店相對來說，價值沒有房地產高，經紀人拿到的佣金也就無法和房地產相媲美。但是只要有客源和生意來源，錢還是有得賺。

朱鳳凰就是這個時候，加入到房地產經紀人的大軍裡來的。她本來也沒有什麼固定職業，移民之後，先是兌了一家小雜貨店，隨後陸陸續續生了四個孩子，老大是閨女、老二和老三雙胞胎女兒、最小的是個兒子。她索性賣了店，在家裡做家庭主婦，領著四個孩子拿政府的牛奶金，外加他丈夫童謀在鐵路公司做電腦工程師的工作，家裡的日子一直是紅紅火火。雖不是富翁之家，但是一直是不缺錢花的中產階層。

直到最小的兒子送進幼兒園之後，她開始經營一家訂製窗簾的小店。窗簾店有一單無一單地做著，朱鳳凰竟然靠著這三天打魚兩天曬網的活計，練出了一手縫紉的手藝。縫紉機在她的腳下，就像是一輛平常經常駕馭的自行車一樣。她自己不知道，就是這個有一搭無一搭的生意，竟然給她帶來了後面那個巨大的商機，讓她在這滿地經驗豐富的經紀人隊伍中間，忽然做了一筆人人都做不出的生意。當然這生意只有少數幾個人知道，這是後話。

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病毒的氾濫，讓口罩 成為最時髦的商品和生活必需品。受國際物流遲滯的限制，海外國家生產的口罩遠遠供不上本地的需求。遠水解不了近渴，許多本地公司開始轉換產品，從而生產口罩。窗簾店自然也受疫情影響很深，在家閒待著的朱鳳凰踩縫紉機的能力，終於有了施展之地。她應聘了一家公司生產口罩，也不需要在車間悶頭工作，只需要定期帶著原材料回家生產即可。

她家裡那台閒置了好久的縫紉機也像她這個主人一樣，重新煥發了生機。伴著縫紉機噠噠的跳動聲，一個口罩五十分加元的計件工資，像水龍頭裡的水一樣，源源不斷流進朱鳳凰的口袋。沒有窗簾可以生產，可是有口罩啊！口罩在這一段艱難的日子裡，拯救了她那沉寂好久的寂寞的靈魂，每天的忙忙碌碌幾乎讓她忘記了自己還是個新入行的房地產經紀人。（二）