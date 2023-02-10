她跟雪雁差三個小時，所以半夜了，雪雁那裡也才九點鐘。

他有沒有消息？雪雁問，汪彤明白她是問少凡，雪雁總是能猜到她的心思。

怎麼會有消息，汪彤答。

雪雁道：當初他到處找你，我就跟他說，你就愛她就行了唄，管她跟誰好呢？其實愛情很簡單。愛女人更簡單，就對她好、寵著她，就這麼簡單了。

汪彤輕聲笑，你要是男的就好了。要不寫本書吧，給天下的男人看，就叫《愛女雜記》。雪雁笑。

汪彤常想，自己上輩子一定是個帥哥，總吸引美女，最好的朋友都是最漂亮的女孩子。美女不難，美女而有智慧就是吉力馬札羅山上的雪蓮。汪彤自己大大咧咧，可是女友都很有智慧。她上輩子大概還是個孩子王，小孩見到她就會笑，然後睜大眼睛盯著她看。可惜這輩子自己是個勢力眼，要不就是個花癡，只有看到帥哥才會笑。

雪雁聽了就笑，改個詞吧，她說，是視力，視力潔癖。其實每個人都有的，為什麼有見光死，就是視力潔癖呀！你如果平常見到這個人，可能看都不會多看兩眼，可是網上卻聊得起勁兒。反過來也一樣啊，所以有審美疲勞。汪彤笑。

雪雁說：其實你這個人是要空間的，就是要給你空間。個性強，所以另一個就不能太強，不能跟你對著幹。汪彤同意。雪雁從來沒提過她的缺點，這已經夠點到為止了。

放下電話，汪彤心裡一陣坦然。不過心裡還是有一件事沒放下，還有一個電話要打。電話像跑馬拉松 的腿，停不住，目的地當然是中國。

她拿起電話，撥那長得像尾巴一樣的號碼，奇怪竟然像平常打給少凡一樣，並沒覺得有什麼不同。（六一）