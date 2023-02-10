托尼所了解的任性（一○）

姑媽說：你們兩公婆都特別老實，是只會下死力氣做事的人，卻讓你們生了一個機靈鬼！

表哥在村口放下紅蓮和姑媽，掉頭回城裡上班，說好晚上再來接。姑媽讓表哥去舅舅家裡喝口茶，打個招呼。表哥說上班不敢遲到太久，一踩油門溜了。他打小就不喜歡舅舅和舅媽，嫌棄他們唯利是圖，不講人情世故。

養父、養母看到紅蓮，說聲：你來了。不鹹不淡，對姑媽的態度也不見得有多好。紅蓮低聲跟姑媽嘀咕：他們總有辦法弄得我開心不起來。姑媽握握紅蓮的手以示安慰。以前他們嫌紅蓮吃了他們家的飯，不知現在又嫌棄紅蓮些什麼。每年紅蓮都恨不得和姑媽偷偷摸摸回來掃墓，不與養父母見面。

姑媽有個兒子，當年想多生個女兒，政策又不允許。姑丈是「鐵飯碗」，紅蓮出現後，一度嘗試著讓紅蓮做她的女兒，還是被政策卡死，紅蓮不能在她家落戶，也不允許她收養。但姑媽一直扮演著紅蓮母親的角色，做紅蓮有實無名的母親，爺爺、奶奶離世以後，讓紅蓮到她家長住。

放下帶來的東西，紅蓮牽著兒子到各處轉悠，看到村裡多了不少新房子，感慨時代進步得快。紅蓮剛剛讀完高中不久，大哥不知做什麼生意，弄到很多錢，打算在縣城買套房子給父母。他父親不願意住城裡，問他要了錢，推倒祖屋建了現在這間三層小洋樓──那時建房材料不貴、人工不高，在縣城買房的錢，夠回到村裡建一間同樣面積的三層小洋樓。村裡不少新建的房子前面自帶一個小花園，堪比城裡的別墅。養父、養母老了，結束了打工生涯，回到村裡種一點菜，養一群雞、兩條狗，過悠閒的生活。

一會兒，小姑和小姑丈騎著一輛半舊的摩托車也來了。（一○）