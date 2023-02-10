阿月嫁給坤，嫁娶之前，坤跟媒婆上過他們家裡一次。記得坤那日穿一件雪白襯衫，卡其長褲、一雙木屐，阿月躲在門後偷偷看他。阿月喜歡坤長得眉清目秀，一雙眼睛始終笑盈盈的，坐久了，瘦瘦的一隻腳脫開木屐，落在她家正廳裡硬得發黑的泥地上。阿月把眼睛移回到坤的笑臉上，這個種田的鄉下人儘管光腳丫來啊，何必硬要穿木屐？種田的不都光腳丫？

後來阿月問過坤關於那木屐，坤笑說：「我要穿一雙舊的，阿母一定要我穿新的木屐，不太合腳，是為了配新的白襯衫和卡其褲。」阿月也笑了。

兩人的日子過得十分美好，好得遭天忌吧！如果她和坤不那麼好得化不開，他們相守的時日是不是可以細水長流？老天為什麼如此善妒？她恨老天這般對待他們！

小時只要一埋怨：「下雨天討厭！」就會聽她的祖母告誡：「不可以說天公不好。快給天公拜拜。」她立刻雙手合十地請天公原諒。「而如今啊，天公，我不再怨你，也不再向你祈求什麼了。」

坤走後，她的公婆跟她又一起過了五、六年，阿楠已經開始分擔家計，他的妹妹美華也高中畢業了。公婆兩人好似看到孫兒女都成人了，這才放心地相繼離去，兩老終於可以去找坤了。想到死去是為了團聚，阿月就一點也不害怕了。

阿月聽到有人進屋裡，是美華牽著她的小孫女，「阿母，妳沒睡？」把小孫女抱到床上，擠在阿月身邊坐下，轉身又去廚房把飯菜端進來，這才扶起阿月，「我來餵妳吃稀飯，還有我剛燒好的魚，妳吃吃看。」

小女娃爬到床尾，摀著鼻子說：「阿祖臭臭！」（四）