薛慧瑩／圖

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朱鳳凰在星巴克咖啡 店靠窗的一個位置，打開自己手機上的道明銀行帳戶，看著半個小時之前剛剛開好的儲蓄帳戶，心裡如中了「649彩票」一樣高興。這單生意比中「649」還划算多了，買張「649彩票」還要花三加元呢，這即將到來的幾萬塊現金可是白來的。成本不過就是自己和老公琢磨了一些日子，想出的萬全之策而已。那豈不是無本生意？這銀子等於是天上掉下來的餡餅一樣。而那揉麵、烙餡餅的店主兩口子還對著自己千恩萬謝呢！哈哈，朱鳳凰眼前又出現了那一長串數字。

她喝了一口咖啡，給丈夫童謀寫了一個短信：今晚咱們和表弟聚會後，活兒就是真正收尾了，銀子明天我再去入帳。今晚不做飯了，市中心凱瑟琳大酒店聚。不，算了，還是去「劉一手火鍋店」吧，童言饞了很久的了。

童謀很快回了一個表情包，那意思是牛。看著這個表情包，朱鳳凰更覺得自己是這天下最精明能幹的經紀人了。還有誰能像自己一樣，第一桶金源於二十個口罩呢？

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李俊杰開了十年的食雜店，在拿到朱鳳凰和她的合夥人菅錢劃過來的三千刀（dollars）賣店錢的時候，終於如釋重負。狗日的雜貨店，讓老子蹲監獄 一樣，活生生地被囚禁了十年。人這一生，他媽的有幾個十年啊！當他站在收銀機前，培訓朱鳳凰和菅錢的時候，心裡還很高興，眼看著自己就可以扔掉了這個背了這麼多年的包袱了。

夕陽在聖勞倫斯河對岸只剩下半個身影的時候，李俊杰啟動了車，回轉身繫安全帶的那一刻，正好看見最後一束陽光，像散碎銀子似地穿過雜貨店旁邊的那一棵楓樹，一點風吹來，楓樹枝杈發出窸窸窣窣的響聲，像是楓樹和守候它十年的鄰居說再見一樣。

李俊杰此刻，突然有點捨不得和這棵楓樹說再見。這棵樹從碗口粗細一直陪著他，到如今已經有盤子口那般粗細了。每當店裡沒有客人的時候，李俊杰就望著外邊這棵楓樹；有時候想找人說話的時候，就對著楓樹說說心中的苦悶。他不知道自己以後是否還能再見到這棵楓樹。

李俊杰將車開出去五十米遠，停下車，靠在車身上看門前的這棵樹。他不想讓新來的那兩個店主，看見自己的模樣。賣出去的店，就像是嫁出去的閨女，更像是潑出去的水。嫁了就是嫁了，潑了的水也收不回來了。人自由了，比什麼都強。此刻李俊杰還來不及回憶這賣店的過程，心中只剩下甩掉包袱後的那種輕鬆和愉悅了。

直到兒子來電話問自己現在在哪，李俊杰才發現，街上的街燈都已經亮起來了。李俊杰開著車，打開車內的音響，童安格的那首〈其實你不懂我的心〉應聲響起。家本來離雜貨店有二十公里，可是這一天李俊杰卻覺得很近一樣。他停好自己的車，拿出鑰匙開門，家門竟然沒有鎖。推開門進屋，妻子王娟正窩在沙發裡抹眼淚。

自打疫情 開始以來，她早就發現丈夫李俊杰的變化了。早上七點上班、晚上十一點回家，這樣的尋常日子他們已經過了十年。每一次李俊杰下班回來，不是罵這可惡的天氣，就是罵這城裡一天比一天擁堵的交通。不愧是滿地可（蒙特婁），年年修路，年年滿地坑。小兒子有時候不知道哪裡得罪了自己的爸爸，經常無緣無故被這個早過了不惑之年的老子訓。

每天下班回到家，李俊杰都要說一句：「這監獄我他媽不蹲了，賣店，誰不同意賣店，我跟誰急眼。要不，你去守著試試？」他說這句話的時候，從來不提名道姓說給誰聽。這家裡除了老婆王娟，就是剛十三歲的小兒子。這話還能是對誰說的呢？

王娟從醫院下班回來，耳朵裡仍然充斥著急診室過道裡的嘈雜聲，本想著回家後能靜下來一會兒。可是剛收拾完廚房的碗筷，迎面就正好看著丈夫李俊杰那張豬腰子一樣的臉，又耷拉著不知道誰惹了他生氣的樣子。

可是這家店是賺錢的啊！雖然說由於疫情，人流量不如以往，但是這雜貨店還是天天有錢進帳的。（一）