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又是秋天（六○）

凌珊

一車的人衝進懸崖，火車相撞。風把門呼啦啦地吹開來，死神進來，把他們帶走了。一車廂、一屋子，死也要有緣的。所以恐機症其實有辦法防禦，只要說，他跟你沒緣，不能同日生，也不能同日死。這機上任何一個人跟你沒緣，你就不必擔心灰飛煙滅，飛機見上帝了。

從寇特妮家回來，汪彤像過動症小孩，腦子不停地跳躍，新鮮刺激過分了，都不知道怎麼分出條理。半夜了，還有人在外面放鞭炮，「砰砰」兩聲，再窸窸窣窣一陣。

她翻來覆去睡不著，想起跟少凡在一起的日子，兩個人坐在被窩裡打牌。她要看他的牌，他躲著不給看，故意讓她輸幾張，然後又讓她贏。外面的鞭炮聲也是這樣砰砰震響著，他們窩在被子裡巋然不動。

她現在又能平靜地想他了，想到好玩的地方，甚至還能笑出聲來。窗外的鞭炮響成一串，近在咫尺，似乎就在房角旮旯，挑逗著讓她無法入睡。

杜拉斯《情人》裡的鏡頭又出現了，女孩坐在岸上，看河上船邊的風采，新郎、新娘拜天地啊。新郎揭蓋頭的一瞬間，還朝岸上的女孩凝神一望。新郎昨晚的衣香、吻痕，還在她的耳鬢、髮際飄散。嗯，汪彤像臨近水邊，雙腳踢踏著水珠，手伸向床頭的電話，她要去打給那遙遠的水邊山城。

14

汪彤拿起電話，想打給的人當然是少凡。可是少凡不在近處，遠在天邊了。汪彤想說話，號碼有腳，自己找到雪雁家。

雪雁聽著她的聲音說：還沒睡啊。我剛才還在想你呢，想著給你打電話，看看你怎麼樣。只要你沒睡就好，汪彤說。（六○）

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