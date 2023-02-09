托尼所了解的任性（九）

有天托尼在外面跟同學喝酒，到挺晚才回家。大門鑰匙自己帶著，能進屋，房門卻被老婆在裡面反鎖了進不去。拍門裡面無回應──那麼大力地拍門，老婆不哼聲，兩個孩子也不哼聲，有點嚇人了。

父母被驚醒，過來說，托尼老婆三個小時前，就帶著兩個孩子進房睡了，一直沒有出來過，也聽不到裡面有過動靜。

「該不會出什麼事了吧？」父親問。

經父親這麼一提醒，托尼又惱怒、又恐懼，退後一步，伸腳踹開了門──只見老婆撐開雙手，一左一右摟著兩個孩子端坐在床上，像張開翅膀護崽的老母雞。托尼緊繃著的神經總算放鬆了，怒火卻又往上竄了竄，一掌拍塌了身旁的小方桌，水壺、茶杯、茶盤摔得到處都是。母親拖了兩個孩子去自己的房間睡，任由他們小夫妻在一處瞎折騰。

老婆第二天還陰沉著臉，對誰都不理不睬。托尼哄都哄不回來，傍晚時分，一怒之下，提前離家回廣東。這是托尼自從十五歲那年起，春節離開老家最早的一年。

過後托尼老婆去姑媽那裡哭訴，反倒被姑媽批評，方知自己大錯特錯，打電話跟托尼道歉。老婆發自肺腑的那些話，托尼越聽越心酸，過後去小店買了花生米和辣鴨頭，一個人喝悶酒。

2

像往年那樣，清明節前，紅蓮去縣城與姑媽會合，一起前往鄉下娘家，給爺爺、奶奶掃墓。虎年這一次，她只帶著兒子同行，女兒上學，沒有一起來。

姑媽說：你留女兒一個人在家，怕不怕她被堂姊、堂弟欺負打架也沒輸過，是個半紅蓮說女兒年紀雖小，心眼特別多，時常把堂姊、堂弟，甚至是奶奶，騙得團團轉。打架也沒輸過，是個半點不吃虧機靈鬼。（九）