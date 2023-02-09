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天使有沒有翅膀（全文完）

呂紅

接著，舞友做了個祈求的表情：可愛的安吉拉，安息吧，願天國沒有病毒。

啊，能歌善舞的天使Angela忽然香消玉殞？艾睿簡直不敢相信！於是急問群友，欲打破砂鍋問到底。哦，原來你們也認識啊……友人連聲嘆遺憾。

艾睿翻箱倒櫃搜尋好多天，從泛黃的舊照中，重溫相聚的時光。

當年從美東輾轉美西。初入職場，曾經隨安吉拉夫婦到市中心大公司辦公室探訪。從國際運營架構到個體生命保險，她先生口若懸河，詳細介紹業務，循循善誘如老師，恨不得教她從初級到高級，囫圇吞棗地一口氣成為馳騁商界的理財專家。

之後又去了燈火通明的華埠吃消夜，她還從沒那麼晚逛街吃消夜的。海南雞飯味道很特別，做法也特別，消夜的滋味難忘。

這般郎才女貌，溫文爾雅一對，為何終沒能相親相愛到終點，乍說離就離了？艾睿百思不得其解。那年聖誕party名流大咖表演維妙維肖、淚中帶笑；陪Angela與大咖洽談創辦舞蹈學校的細節歷歷在目。發憤努力考了一個地產經紀的執照，她笑呵呵地完成華麗轉身並脫胎換骨。拿到牌照，喜孜孜分發名片給親朋好友們，幫幫忙哈！

後來，遇見了攝影家，一個愛拍、一個愛被拍，自然就成為最佳拍檔，常常約會去海邊漫步、拍照、欣賞海景。攝影師跑前跑後、上上下下，一會蹲、一會站、一會趴，以各種角度攝影。鏡頭前，安吉拉美如天使！

兩人籌畫攜手共度愛河。無奈疫情衝擊，美夢轉瞬即逝，良辰美景終成泡影。

靈魂在灰色的上空飄蕩，無所思、無所依……化做一聲嘆息！（全文完）

攝影 天使 華埠

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