王幼嘉／圖

阿月從淚眼裡細細地打量他，算命仙瘦弱蒼老，薄薄的紅眼眶裡面濕濕潤潤，像盛著一汪淚水，明顯有眼疾，日子看來並不好過。阿月知道他孤苦一生，一直單身窩在這棟失修的古厝裡。阿月也不知道為什麼，非要跑這一趟來看他。就為了來聽算命仙說一聲：妳這一生要享兒孫福嗎？她內心淒苦地扶著佛桌，從藤椅上站起來，留下兩張鈔票在佛桌上，給她小時叫過的福伯。走到屋外的大日頭下，阿楠站在摩托車旁邊吸菸，見到他阿母出來，丟下菸頭迎上前攙住了。

「帶我去電影院 旁邊那家西藥房看看。」阿月索性再任性一次。

「哪家電影院？」阿楠問。

「我會指給你看。」阿月微弱地說。

他們接著就到了熱鬧的街上，一眼看到那家古舊、門面很大的西藥鋪。六、七個顧客在裡面，四個夥計正低頭忙碌著。阿月坐在摩托車後座，抱住阿楠看一會，見一個油光滿面的老人從裡屋出來，躬個腰走向櫃檯，就是這個人！阿月定睛一看，沒錯，他發福了。當年如果不是算命仙鐵口直斷這個人剋妻，阿月已經決定要過來當老闆娘的。

她這時木然地看一會眼前的陌生人，心裡頭清楚地想著，不管前世今生甚至來世，這人都跟她無關。今天最後看這一眼，有鐵板釘釘的快感。「走吧，我們回家。」喃喃地告訴兒子阿楠。

她在後座抱著阿楠的腰，阿楠像坤，總是瘦瘦的吃不胖。阿月把面頰偎在他後背，曬著三月裡暖暖的太陽，讓摩托車慢速駛著，帶著他們母子緩緩駛去，隨便去到什麼地方都好。阿月舒適地閉上眼睛想著，母子能夠這樣依靠著真好！

回到家裡，媳婦已經為她煨熱了雞湯稀飯，「我躺一會。」她直接進臥房，分明累了，卻在床上輾轉反側。半睡半醒間，恍惚回到十八歲那年。她那天穿一件沒袖無領的碎花洋裝，從車站旁邊的冰果店出來，在街口跟兩個女友分手，一個人沿路慢慢走著。有個男子騎腳踏車來到身邊，「我認識妳，我也認識妳阿爸，他常和算命仙一起下棋。」男子開口說。

她扭頭看一眼，認出是藥鋪小老闆，心裡面砰砰亂跳，加快腳步走。阿月早就聽說，藥房的長子睡了他家裡一個小女傭，給小女傭一筆錢打發走了。這種人一定要離得遠一點，這人卻一路跟她走過柏油路，來到碎石路上。她再怎麼快走，也快不過腳踏車。

終於到了家門口，這人說：「我明天再來。」她繃緊臉快速進家門。次日天未亮，阿月跟她的阿母用拖車，帶兩大簍筐油麵去菜市。他們有個鋪位在裡面，油麵總在中午前就統統賣完，母女兩人就可以回家，傍晚她和阿爸、阿母再準備次日的油麵條。

阿月這天心慌慌的，但藥房小老闆並沒有來。過一個月，阿月已經忘掉這回事，媒婆卻上門提親。

她阿母聽說是藥房的長子，樂得眉開眼笑，興奮過頭地不斷提醒阿月，要去速成班學簿記，再好好磨練打算盤，絕口不提街坊鄰居全知道的那些醜聞。上過四年小學的阿月，在當時的小鎮裡屬於有知識的階層，然而一想到可以學簿計和複習打算盤，還是心動，加上她阿母描摹的老闆娘的日子，她終於完全同意了。

阿月從油麵攤回家的中午，藥房小老闆在門口等她，找她一起去照相館拍照留念。他已經看準阿月家裡一定同意這門婚事，這使阿月微微感到不爽。她阿母讓阿月換身新洋裝，陪著他們一起去照相館。照相師傅聽說他們快訂婚了，特別遞給阿月一把鮮花。她阿母上來，把花在阿月懷裡擺來擺去地調整姿勢。

阿月努力地捧花笑著，跟小老闆並肩站在紅紗的背景前。照相師傅躲到鏡頭後的黑色布幕裡，職業性地喊：「笑一個！」接著「喀擦」一聲，照片拍好了，請小老闆過三天回去看樣本。

她阿爸聽說後非常不高興，「這婚事不行！」說完悶聲不響地出門，天快黑才回家，一進門就嚴厲地說：「藥房那個不行。不行就是不行！算命的阿福有他的八字，他剋妻，跟阿月的八字也完全不合，絕對不行！」說完催阿月的阿母立刻去找媒婆，趁早把親事回絕掉了。

後來聽說那天在照相館拍的照片一團黑，需要回去重拍。阿月聽她阿母悻悻地說：「看來真的無緣。照片怎麼會拍得一團黑？照相館從來沒有過這種事。」（三）