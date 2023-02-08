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又是秋天（五九）

凌珊

汪彤滴酒不沾，看著他們飲酒享樂，還有天書一般厚的配酒大全，像是劉姥姥進了大觀園，洋觀園，眼睛、鼻子都不知道往哪兒擺。

天啊，有人在廁所喊。原來寇特妮把廁所布置成書房，所有的書不是關於大便就是小便，反正都是有關排泄的，還都是精裝書本配亮晶晶的圖畫。

這就算是深入醬缸文化了，汪彤想。就像看一個美女，愛因斯坦會描繪跟她在一起時間飛逝。王爾德會說女人的臉是小說，男人只要不愛她，就會愛看這本書。普魯斯特會說，她衣上的香水味道喚起他某一個夏夜所有的心思情緒。D. H. 勞倫斯會描繪她美麗的乳暈像玫瑰、毛絨絨的三角區如叢林。米蘭‧昆德拉會聽到女子肚子的咕咕叫聲，滿街跑著的美女都是腸子裡裝滿排泄物的人群。

客廳裡一片鬨笑聲，電視機上正在放Monty Python，《蒙地蟒蛇》裡沒看到蛇，倒是有很多稀奇古怪的人。大胖子吃到肚皮爆炸還在吃，肚子如山，圍在脖子上的餐巾像小飛鴿。吃一口，飛鴿在山上撲楞兩下翅膀，再來兩句大不列顛皇家英語，下面的人就笑得前仰後合，就差沒把肚子也笑爆了。汪彤也想笑，可是嘴角咧著笑不下去，這麼惡心的畫面，怎麼笑得出來？

老外了吧，多年後，她看莫言的文字，才突然心有靈犀一點通了。莫言說，小時候餓啊，學校運來了煤塊，拿起來，吃，嘎嘣嘎嘣，那個香。聽的人笑，就像這老美的嬉笑。就是了，就是這種文化裡的深層理解才能出現的嬉笑，還有眼淚。

《蒙地蟒蛇》還有一個鏡頭也很奇特，死神出現了，死神原來也是人，人的形象，可是沒臉。（五九）

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