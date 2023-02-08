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托尼所了解的任性（八）

李東文

托尼老婆是領養的，準確說，是奶奶早上趕集，在婦幼保健院門前的台階上拾到，帶了回家撫養成人──其時，養父、養母均在廣東打工，爺爺、奶奶在家替他們撫養孩子。

養父母說，自己都有兩個孩子了，又不是富裕人家，為啥還要替人家養娃？奶奶善良，說什麼也要留下這個可憐的小女娃。後來的情形是，養父母只是名義上的養父母，托尼老婆年幼時所有的事情都是爺爺、奶奶在操心。幸得家住縣城的姑丈和姑媽善良，時不時送些衣物、奶粉過來，托尼老婆去縣城讀中學時，也借住住在姑丈家，被當成女兒疼愛……現在，爺爺和奶奶都去世了，她在托尼家裡受了委屈，只能去姑媽那裡訴訴苦。

托尼打電話給在上海打工的父親，父親打電話回家批評，並且指導母親怎樣開展工作，才能和諧家庭。母親繼而去做托尼大嫂的思想工作，托尼大嫂買了禮物去跟托尼老婆道歉，一場曠日持久的風暴復歸平靜。

未曾想，托尼老婆只是將怒火暫時壓制下去而已，等到這年年底，托尼回鄉過春節的時候再次爆發，把所有的憋屈全部發洩到托尼的身上，怨他留自己和孩子在老家，被人欺負了，也不肯幫她出頭。

剛喝完酒的托尼大大咧咧地說：你能不能消停一會？都已經過去了這麼久，而且人家都道過歉，你也收了人家的禮物了，還嘮叨個沒完！這大過年的，瞎扯這些有的沒的幹啥呢？

老婆一聽炸了，什麼叫做有的沒的？我在家裡帶孩子這麼辛苦，被人欺負了，你不幫我出頭，還說我有的沒的！

接連好幾天，老婆不給托尼好臉色。（八）

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