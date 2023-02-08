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天使有沒有翅膀（五）

呂紅

艾睿好幾次給Angela電話，就是聯繫不上。留了言，一直沒收到回覆。也不知為什麼，心裡多少有些忐忑。

話說選舉那天，文人墨客在故宮爭執：誰上台、誰下台？最煩那有野心、缺能力的傢伙綁架民意，不顧民眾死活，把世界攪得烏煙瘴氣一片狼藉。須臾間，病毒肆虐，江城封城。災難衝擊，比卡謬或卡夫卡的虛構世界還要詭異，欲蓋彌彰，令人匪夷所思。

轉眼之間，歐美淪陷，疫情更慘烈……不斷攀升的感染及病亡人數飆升，何以糾結於戴不戴口罩，習俗的差異？然後就發生了各種荒誕不經及妖魔鬼怪的打砸搶……

同學發小群，忽傳來不幸消息。一活潑的女生，常常愛在公園裡跳舞，熱心教舞蹈課；一壯漢教練，運動健將，體質極棒！卻均在一無所知情形下中招，感染病毒，與家人陰陽兩隔。群裡帖子層出不窮，撲朔迷離。多人莫名其妙突然倒下去，不明不白！究竟發生了什麼情況？

疫情考驗人的不只是免疫力，也在考驗人的智商與情商。腦中浮現出難忘鏡頭：當街有人暈倒，即刻警車、救護車一溜燈忽閃忽閃。救護員輪番為一女子施救，其他車輛、人流均繞道而行，好萊塢大片一般。

風霜雨雪。好容易熬過這疫情衝擊人類忍耐極限、生離死別，七上八下過山車般動盪而可怕的歲月──

綠蔭濃密的金門公園，草坪上一架高雅而光亮的史坦威鋼琴，鏡頭從Angela的側影、背影，搖向她彈奏〈奇異恩典〉之特寫。優美流暢的旋律從她指尖流淌、迴盪，倩影隨著音樂而自然起伏，一襲披風在肩頭隨風飄舞。鏡頭搖向藍天白雲，巨傘般的綠蔭，男女老少洋溢著笑靨。感受到溫暖與感動。（五）

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