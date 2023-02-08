王幼嘉／圖

阿月見到坤要游過來了，忽然又下沉。阿月屏息望著河當中，等待著、等待著……烏黑的河面見不到被打亂的水波了，一條條波紋微微閃爍，河水依舊迅速流動著。

「坤啊！坤啊！」她瞬間清醒過來，淒厲地大聲呼喊：「坤……啊……」霎時天崩地塌，她被埋入所有的破碎裡。

阿月悠悠醒轉，片刻間不明白自己為何躺在濕濕的沙地上，清亮的月光籠罩住她。月亮在天邊溫柔地跟她遙相對望，那般溫柔，像是坤把她擁抱在懷裡時，周邊那軟軟的空氣；像坤的體溫，使她依戀、使她內心從容，使她不由得像對待一個幼兒，用她的母性，以全身心去覆蓋他，她的坤。

阿月撐起身，猶自走神地看著身上竟有半邊濡濕。河水猶自靜靜地流淌著，空曠的沙地上除了月光和她，再無別物，萬籟俱寂。坤絕不可能這樣落下她，一句告別的話也沒有，就去哪裡了？

她沿著沙灘走，一直走，如果這樣走下去可以跟坤會合，她就一直走下去。天濛濛亮了，太陽冉冉升起，終於整個跳躍出河面，霞光萬道。她已經遠遠離開屬於太子宮一帶的河流，太陽照亮另一段河面和這一邊較豐饒的田野。

一個戴斗笠的外村人朝她走來，到她面前說：「前頭有兩個人淹死了，我現在要去報警，妳一個婦人家不要過去看了。」

阿月眼裡又嘩嘩流下淚水，默默地朝前繼續走去。

2003年3月 新營鎮

阿月已經病了許久，醫生說她撐不過一個月。過完年，阿月體力好轉，她叫來兒子阿楠，「我聽說鹽水那個算命仙還在，你帶我去看他。」

「不去了吧，還要算什麼命。」阿楠有點窘地微微一笑，「我騎摩托車帶妳去菜市轉轉，想吃什麼就買回來吃。」

阿月搖頭，「帶我去看那個算命仙，現在就去。」

媳婦替她穿戴好，再用一條大圍巾把肩頸包得嚴嚴實實的，最後扶她在摩托車後座坐好。

「抱緊了。」阿楠回頭說。

媳婦連聲吩咐：「你要騎得慢一點，尤其轉彎的地方。」

約莫半個鐘頭，他們到了鹽水鎮，在一條老巷裡找到年近九十的算命仙。他裹一條舊毛毯，坐在門口一把舒服的藤椅裡，面對路過的行人，瞇起眼望著母子兩人。

阿月開口：「福伯，我是金川的女兒阿月。我阿爸古早時每天跟你一起下棋，你知道他老大人不在了。」

「金川的女兒，我記得妳啊。金川的寶貝獨生女兒，阿月妳命中要享兒孫福啊。」算命仙頓時笑開臉，問：「你們今天來有什麼事？」說著站起來，「裡面坐。」

阿楠自去停他的摩托車，阿月跟著進入昏暗的屋裡。一道陽光從門口斜照到佛桌上，光線裡面撲滿了灰塵。佛桌上的一邊兩個祖宗牌位、香爐和兩杯清水，當中一尊釋迦 牟尼佛銅雕。

阿月在佛桌前的一把藤椅上坐下，說：「當初，我阿爸來找你，那時有兩個人到我家裡提親，我阿爸拜託你幫我挑一個。你把坤派給我，把西藥鋪的長子派給阿梅，是為什麼？我這些年一直在想，為什麼你要說那個人剋妻，阿梅難產死了，怎麼是被他剋死的呢？我阿爸很相信你，我阿爸是不是太相信你了？因為你一句話，我守了三十七年寡。現在我也要死了，你看到我的命嗎？就因為你的一句話……」

「坤已經死了三十七年。」算命仙依舊裹著舊毛毯，喟嘆，「有時我也沒法算得那麼準，一個人的陽壽，我一般只淺淺地看，我也會怕。我知道得太多，半夜裡，我驚啊……」

算命仙接著說：「金川的女婿是個憨厚老實人，他薄有家產，一生只對妳好、只疼惜妳一個人，這樣的婦人不幸福嗎？」

「那是因為天公沒有給他時間！」阿月淚流滿面哭訴：「他死的時候才四十二歲，田裡很多工作都沒有做完，還有家裡一對老人和兩個孩子，統統扔給我哇……都因為你一句話！」

「怎麼是我呢？如果是我，我早就夭壽了。」算命仙看一眼阿月，「那個藥鋪的小老闆，他四十歲前都剋妻，身邊女人不斷。阿梅嫁給他頭一年常回娘家哭，第二年難產死了。那不是妳的命，妳到現在還不懂嗎？妳還不信命？」

「如果不因為你摻和在裡面，我天生命硬，不會年紀輕輕死去，我自做我的老闆娘。坤不會剋妻，把阿梅許配給坤，他們兩人不就活得好好的？你完全排錯了！你有罪啊。」

「這世間的事情，哪裡如妳說的那樣。」算命仙愁苦地說。（二）