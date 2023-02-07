王幼嘉／圖

1966年7月 新營鎮太子宮

這條河從未正式取名，就像太子宮村裡所有的村路一樣，沒有一條路叫得出名字，村裡人慣常說老榕樹那裡或雜貨鋪這邊。

從村裡朝那條河的方向走去，經過家家戶戶的牛舍、豬圈，和黃土地上的曬穀場，到了有木麻黃的林蔭道轉個彎，就上了寬闊的黃土路。路面有牛車光滑的鐵輪輾過的痕跡，路兩旁大片旱地，長年荒廢在那裡。從黃土路直走到底，左拐見疏疏落落幾畝番薯田，其中的小路彎彎曲曲再走到底，迎面橫攔住一座半禿的矮崗，上面幾棵含羞草艱苦地生長著。

站在矮崗上放眼看去，下面黃土混濁的長河，接著連綿起伏的黃沙。黃沙盡頭是蔗園、芝麻田和番薯、花生等作物，還有幾間屬於坤家裡的草寮。一提起去草寮，總順口說去「過河那邊」，日久「過河」就成為這條河的名號。

「過河」從新營紙廠的方向流下來，白天水位低，最深的時候只到膝蓋，很少超過大腿。然而天黑後的河水卻會上漲，河底還會出現難以察覺的漩渦，不慎一腳踩上，往往就被拖入漩渦底下的深洞裡，無法自拔。村民因此傳說「過河」裡面有水鬼。

坤四十出頭，長年被南部的太陽曬得乾乾瘦瘦，臉上掛著憨憨的笑容。穿一件泛白的淺咖啡 色襯衫，棉軟的寬鬆長褲，他帶頭走在前面。他的妻阿月身材適中，五官端秀，和鄰家蔡姓婦人落在後面。蔡婦頭一回來草寮這一片田裡幫工，背上揹著竹簍，裝滿她臨走前在番薯田壟間採摘的野菜。七月的天光長，近八點了，天猶亮著，他們急趕著在天黑前過河。從草寮走到「過河」邊，最快也要走個二十分鐘。這一天許是蔡婦初來，阿月和她相處格外新奇興奮，不覺就在草寮多停留些時間。三人這時快速走著，也不忘一路說笑。

經過蔗田，蔡婦羨慕地問：「什麼時候割甘蔗？」

「下個月。下個月割這些白皮甘蔗，妳再過來湊一腳？」阿月問，「到時就睡在草寮裡，不回去了。新蓋的豬圈還沒養上豬，很乾淨，妳跟春嫂她們一塊睡。」

「好哇。」蔡婦滿口答應。

蔗田之後，大片黃沙直抵「過河」，這段路又長、又寸步難行。黃沙深厚鬆軟，一腳踩下去就是一個坑，很吃力才拔得出來，活像兩腳拖著秤砣，實在走不快。眼看天就快黑下來了，坤著急起來。天黑過河是危險的，夜幕壓在河面上特別沉重，傳說中的水鬼就愛挑這個時候出來。

他在前面催促：「河水很快要上漲了，妳們兩個要走快點！」

好不容易到了河邊，夕陽已經落在河水盡頭。寬闊的河面閃爍著波光，一波一波細長的千百條皺紋，河水的面容一時老得像妖怪。老，未必慈祥，它也可能一肚子壞水。「水已經漲高了，還流得很急。今天晚上要睡在草寮裡，回不去了。」坤望向兩位婦女。

「我沒跟家裡面交代。」蔡婦為難地說。

「我也沒跟阿母講，兩個孩子也會等我們回去。」阿月也說。

坤沉默地彎下腰捲褲管，阿月在旁邊望著正在快速流動的河水，竟興奮地說：「這河水現在很深喔，要注意走進去會到胸口這裡，河水會這麼高喔。」旋即又望向天邊，「你看，天還有點亮，那邊月亮薄薄的已經出來了。」說著，咧嘴一笑。

坤不敢猶豫，扭頭對蔡婦說：「來，妳跟在後面。」一隻手攙住阿月，涉入水裡。三人亦步亦趨向前移進，鬆散的沙不斷在腳底漫開，使得身體的重量霎時下沉，水真的一下淹到胸口，蔡婦在後面「啊喲」一聲。

阿月也感到不適，卻不驚慌，傍晚渡河就是會這樣，他們有很多經驗。坤緊緊地攙扶住她，水已經淹到他們下巴，一個不留神，阿月腳底竟踩入一個沙坑。水霎時淹沒到她臉上，兩腳也管不住地懸空起來。

「坤啊……」她要呼喊，卻嗆入好大一口水。坤幾乎是拎住她，橫著朝紙廠水流過來的方向移動，感覺這頭水位略高，好不容易才把阿月抱到河邊。阿月不住咳嗆，夫妻兩人驚魂甫定，回頭不見蔡婦。遠處昏暗的河當中卻漂浮一角淡色的什麼，定睛看去，是蔡婦的竹簍，「她沉下去了！」阿月驚呼。

坤也大吃一驚，不由分說又一頭栽入水裡面，朝蔡婦沉沒的方向游去。坤擅游泳 ，他的游泳技術一流，村裡人盡皆知。阿月張大眼，全身濕漉漉在河邊等他救人上來。她看見坤游到河心，埋頭沉入水裡，過一會浮出一點水面，坤一定拉住蔡婦了。（一）