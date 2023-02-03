少凡試著把信往門縫裡塞，門也像生氣，不接的。少凡沒辦法，只好放到門下，又再三交代摩尼，看好信，見到汪彤一定轉交。

三天過去了，一個星期也過去了。汪彤徹底死了心。心灰意冷，可是心情卻又像漲潮的大海平靜不下來。

這一天雪雁打電話來，說：我把你的電話給少凡了。他四處找你呢，看他是要發瘋了。我看你還是接他一個電話吧，講兩句話也行，不然要出事了。

汪彤說：有什麼好講的。心裡卻想：信上不是都說得很清楚了嗎？他不就是要回去結婚嗎？不是已經成全他了嗎？但雪雁的話她還是要聽的。就說：好，讓他打好了，看他有什麼好說的。

汪彤好像還在氣頭上，連她自己也不知道哪裡來的那麼大氣性。很快，少凡的電話就打了過來。汪彤握著電話，倒像是握著手榴彈，燙手而且危險。

少凡聲音沉沉地說：你要跟我說實話，到底是要我留，還是不留。你要我留，我就留下來。

汪彤心想，什麼留不留，機票都訂好了，還說什麼留不留。再說三天早都過去了，三天前幹什麼去了。嘴上早說：你走，我不要你！

少凡聽著心往下墜，到了嘴邊的話又給吞了回去。機票還不容易退嗎？可是一個電話線彷彿已經把兩個人隔開萬水千山。

汪彤，少凡聲音裡帶了哭腔，咱們真的沒緣嗎？

汪彤只覺得後背一陣疼痛，腦袋像隔了一層膜，電話更像炸彈就想扔出去。對，沒緣。她說，你回去好了。祝你幸福，再見！然後就把炸彈扔了出去。

電話掛了，汪彤的淚水又如脫韁的野馬，哽咽不止。（五四）