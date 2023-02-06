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又是秋天（五七）

凌珊

如今物是人非。雪雁去了加州，現在她也走了，蘭亭人去樓空，只剩下摩尼。更別提少凡了。紅綠燈停息的一瞬間，愛德華望風景忘了燈已經變綠。走，汪彤說，一出口才發現說的是中文。

愛德華卻好奇她說的什麼，一定要她再說一遍。下一個紅綠燈時，愛德華就活學活用。走，他邊說邊開動汽車，自己也跟著笑。

車開進少凡的公寓，小路上的落葉給風吹得散滿一片，四下裡更顯得肅穆冷清。愛德華盯著手裡的信說：不打開看看？要是我，就打開看看。汪彤不吱聲，四處觀望著，沒看到少凡的車，那個大車很顯眼的。

你去送吧！汪彤終於對愛德華說，就在二樓左邊第一個門。愛德華拿著信「砰砰」蹬上二樓。

此時，少凡正坐在椅子上，盯著電視機螢幕，心裡一片空蕩蕩。誰上樓呢，這麼響？少凡心想，原來這樓也這麼空蕩。再有兩天就回國了，結婚為什麼也是這麼空牢牢的感覺。他挪了挪屁股，想起身看看，轉念又算了。

汪彤望向二樓窗戶黑洞洞的毫無聲息，信使已經「蹬蹬蹬」一路跑下來了。汪彤再瞅一眼漆黑的窗口，像是在告別。她再也不會來這裡了，這個曾經有過她悲喜歡樂的地方。

七月四日美國獨立日。國慶放假，愛德華說，去寇特妮家開party吧！美國的國慶聚會汪彤還從沒參加過。中國的「十一」那是要放假，也放禮花的，大人們帶小孩去公園。然後到了晚上，天空絢爛，就給禮花點燃了。

美國也放禮花，愛德華說，我們自己也會放。（五七）

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