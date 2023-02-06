所有的大海都是相通的（全文完）

那個人可也是在這樣的船上工作？他們曾經認識嗎？不知他落水的海域又在哪裡？好在世上所有的大海都是相通的，它們從這個大洋流到另一個大洋，總有一天是要流在一起的。

我想要說點什麼，卻發現什麼也說不出。

那天下午，我們的大船靠近南極大陸，這是世界上最寒冷的地方，地球上百分之九十的冰都被凍結在這裡。眾人迎著大風，紛紛走上甲板，遠處冰川 林立，高聳起伏，彷彿冰雪世界裡的城堡。水面如鏡，冰山之影倒映其中，浮冰也從四面八方趕來。天空重現一種乳白色，好似鴻蒙未判，上下皆白，刺得人目盲。耳邊盡是呼嘯的風聲。

我感到下雪了。無數細小、宛如飄絮的物質，紛紛揚揚，從天而降。人群中，我與年輕船員的目光再次相觸，他從甲板那頭走過來。「這不是雪，這裡很少下雪。」他告訴我，「這些都是大風颳來的，它們把積雪捲上天空，給人造成『下雪』的錯覺。

「就像這裡的冰，你仔細看──它不是白色的，而是藍色的。

「這裡，還有很多東西和別處都不一樣。

「慢慢的，你就會發現。」

隨著大船駛近，冰川如在眼前，望久了，那白色中真的滲出陣陣幽藍，就像極寒時節火焰燃燒所釋放的光芒。多年前，那個黃昏，女孩離開後，我來到兒子的房間裡，窗戶半敞著，風撩開窗簾，從外面悄無聲息地鑽進來。

此刻，我感到兒子的目光從那幽藍色冰川的後面望過來，我的心似乎被什麼碰了一下，完全敞開了。一股從未有過的暖意瞬間湧上心頭。（全文完）