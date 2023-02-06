天使有沒有翅膀（三）

趙梅英／圖

老闆與他交換名片，呵呵，原來是李總那邊的人啊！李總我們認識多年，關係很好的。

她趁機吹噓老陳一通，懂得廣東話、越南 話、菲律賓語、法語、英語、義大利 西班牙語等等，表明非等閒之輩。傑森一聽是新聞圈裡的人，也就不敢放肆，收斂了狂妄無賴，一邊打哈哈，又開始吹牛，與大國多位高層關係好，此行高層還單獨邀請他吃飯，還說有事可以到官邸面晤。他總是那一套，那一套陳詞濫調讓人都聽厭了。由此可見，這人心胸及視野狹小。都是窮喳呼，但喳呼也要看看對象、看看場合嘛。

艾睿不想浪費時間，懶得聽他吹牛，索性開門見山。既然合作，就應該有尊重，而不是一味自行其是，完全沒有溝通。所謂的合作關係，即是你不是雇主，我也不是員工，合夥人雙方利益分成。她說今天來想把帳交接一下，一筆一筆地算。

她也知道，在昨天電話裡，傑森「一二三」講了幾點，透露出重要的資訊，目前他已經不管財務了，由強尼接管。艾睿判斷，他有可能資不抵債，無奈轉賣了報社。私下或是被安東尼強奪，或者是焦頭爛額被債主施壓，令家人怨責無奈轉手等等都有可能。

他說：我先從小帳算起吧，如果沒收到，就寫欠條。

艾睿說：你很奇怪呀！我收到大的廣告支票 給你，你不要。你偏要從小帳算起，你什麼意思？

他說：口說無憑，你就寫個字條。立字據表示或者有一個期限，或者這些欠帳由公司來追，還是怎麼樣。當然，你本來就沒有追帳的義務，也不應該要求你。

好吧，你說我哪筆帳沒交上來？

他說：是啊，我也是說，該付你的一筆不少啊！

既然這樣，還寫什麼字條？老陳是證人。

這句大概有點震懾力了，傑森變得絮絮叨叨，好像沒文化的老太婆一樣胡攪蠻纏，一會說某某知道你是從來不吃虧的，如何厲害，名聲在外。

被他們稱讚，那才是見了鬼了！艾睿嗤之以鼻。劈頭打斷他的話：今天我給你送錢來你不要，可見你的心思用歪了。既然如此，還說什麼呢？走吧，別跟腦子進水的傢伙浪費時間！

出了門，老陳說先吃飯吧，肚子餓了。在來交涉的路上他還說，如果艾睿收到錢就請他，收不到他就請。如果人人互不信任，你煩我、我怕你，鬥來鬥去，你說怎麼搞？老陳感慨。

這哪裡是相信不相信的問題，他們就是要玩花樣。大錢他收到了或者說跑不掉，就故意不理，小錢沒合約就想趕緊撈。誰那麼傻呀，不要都不給你。

老陳說，不同利益需求而撮合起來的烏合之眾烏托邦，除了拂袖走人，還能有什麼更好的選擇呢？

他也注意到，傑森見他們進門後，就慌忙撕掉字條，大概見魚兒不上鉤，就趕緊滅跡銷贓了。

強尼肯定躲在裡面偷偷觀察。太笨啦，一錘子買賣還能搞多久？

3

劇場休息。電視台記者莉坐過來，對艾睿咬耳朵說，有幾次場合碰到前老闆傑森，他迴避似地躲躲閃閃。也不知矽谷那報刊到底有沒有出？

她說，呵呵，看來誰都領教過他的躲閃。上次在劇院走廊不期而遇，欲打個招呼禮貌一下，不料那人像機器人或橡皮人，當迎面來者是透明的，擦肩而過，眼皮都沒眨一下就拐進洗手間。他是故意裝作沒看見，還是真的眼瞎？如果不是視力有問題，那就是尿急，故弄玄虛？

莉聽說傑森欠餐館廣告費七萬八千。人家追債追得凶，可以想像他家人擔心和難過。莉說七萬八千算什麼？人家一百萬都花過，撇嘴。

艾睿說何止百萬，上千萬股東投資資金花掉的也是他呀！原來彼此都在不同階段、不同時期、不同程度，與這傢伙打過交道，太了解他了！

與店老闆爭執心力交瘁，鬱悶中就對閨蜜發牢騷。從道理上講，主管應該聽我的，但從錢上講，是聽給他發支票的人，這樣下去還有救嗎？

其實細想一下，主管也不是壞人，他只是在頂峰時未預見低谷，在輝煌時太得意忘形，忘收手，身後未留退路。不僅不留退路，還誇誇其談找更多人下單，就像賭徒不輸光最後一點賭資不甘休……

感同身受。那些氣死人不償命的事，時不時就在眼皮子底下發生。

某天，公司突然搬家了。老闆也不跟人通氣，弄得大家丈二和尚摸不著頭腦。艾睿打了幾個電話，傑森手機停用、辦公室電話不通。最後還是從溫妮那兒拿到詳細地址。

匆匆趕到公司，房門大敞。一個老美問她是不是新租客。

一聽說人已經搬走了，嚇了她一跳，難道真的完蛋了？看到辦公室如電腦、傳真機、影印機、電視什麼的仍在，椅上搭著老闆的衣服。還有一堆電話帳單攤著，難怪，沒付帳單，包括水電費，人家給停了。

要讓大家充分認清這種人，如此前後不一、出爾反爾是多麼虛偽可怕，可悲也可憐，一不小心還可能受到傷害或拖累……

總監說先讓經理處理吧，不要急，讓子彈先飛一會兒。呵呵，發帳單有什麼關係？我們有法官，不怕的。只要笑著說話，哪怕話中都是毒藥，那也是涵養。不要讓人看到情緒，哪怕心裡滿是刀光劍影，面子上也要一團和氣。同伴也說我們暫且相信經理之說，退一步海闊天空，也許能改變結果！（三）