也沒有，向醫生答，因為一般保險 不包括針灸。中國人來的不多，老美也都是好奇淺嘗為止。所以呢，不能算慘澹經營，但也不是門庭若市。而且煩心的事情不少，就說那兒子吧。向醫生嘆氣，智力有點問題，給他找了個工作，擺紙盒箱子。他倒好，擺擺躲到箱子後面睡覺去了，那誰還敢要他。向醫生說著話，手頭不停。

一切就緒，向醫生留她一個人靜靜地臥在那裡。她倒真的沒有感覺到疼痛。音樂靡靡流淌如水，可是心上哪個地方在疼。

汪彤想起一雙手，少凡柔軟有力的手，按摩著她的肌膚。你應該早遇到我，少凡說，眼裡都是狡黠，手在她的胸前摩挲。我每天給你按摩，就能更加波濤洶湧了。

有幾次正按得起勁，邵峰回來了，少凡的手就趕緊往下移，變成了捏腳丫。是因為做實驗嗎？汪彤總要好奇，總是那麼服貼。現在這手是離她很遠，隔著千重山、萬重水了。

汪彤望著桌子上的人體模型，那上面的臉型似乎都很像。鼻子挺拔、眼睛平穩、嘴巴小而端正，就連那面無表情的形象也是像的，少凡一本正經的時候也是那樣的。

13

汪彤回蘭亭搬東西，愛德華開車陪同。一上樓，就看到門口摞落起來放好的白色三個信封，汪彤看也不看。

東西收拾妥當，愛德華開車準備上高速。汪彤說，先要把這些信還回去。

車行駛在商場路上，樹木林蔭道，汪彤想起第一次跟少凡在這路上開。那一次還是去少凡家吃飯，雪雁做的正宗台灣牛肉麵。（五六）