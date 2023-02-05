我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約房市低迷 曼哈頓公寓銷量跌50% 房價卻下不來

美擊落中國氣球 中國防部：保留必要手段處置權利

又是秋天（五六）

凌珊

也沒有，向醫生答，因為一般保險不包括針灸。中國人來的不多，老美也都是好奇淺嘗為止。所以呢，不能算慘澹經營，但也不是門庭若市。而且煩心的事情不少，就說那兒子吧。向醫生嘆氣，智力有點問題，給他找了個工作，擺紙盒箱子。他倒好，擺擺躲到箱子後面睡覺去了，那誰還敢要他。向醫生說著話，手頭不停。

一切就緒，向醫生留她一個人靜靜地臥在那裡。她倒真的沒有感覺到疼痛。音樂靡靡流淌如水，可是心上哪個地方在疼。

汪彤想起一雙手，少凡柔軟有力的手，按摩著她的肌膚。你應該早遇到我，少凡說，眼裡都是狡黠，手在她的胸前摩挲。我每天給你按摩，就能更加波濤洶湧了。

有幾次正按得起勁，邵峰回來了，少凡的手就趕緊往下移，變成了捏腳丫。是因為做實驗嗎？汪彤總要好奇，總是那麼服貼。現在這手是離她很遠，隔著千重山、萬重水了。

汪彤望著桌子上的人體模型，那上面的臉型似乎都很像。鼻子挺拔、眼睛平穩、嘴巴小而端正，就連那面無表情的形象也是像的，少凡一本正經的時候也是那樣的。

13

汪彤回蘭亭搬東西，愛德華開車陪同。一上樓，就看到門口摞落起來放好的白色三個信封，汪彤看也不看。

東西收拾妥當，愛德華開車準備上高速。汪彤說，先要把這些信還回去。

車行駛在商場路上，樹木林蔭道，汪彤想起第一次跟少凡在這路上開。那一次還是去少凡家吃飯，雪雁做的正宗台灣牛肉麵。（五六）

保險

上一則

落花又回到樹上

下一則

該不該管閒事？

延伸閱讀

放手的勇氣

放手的勇氣
又是秋天（二六）

又是秋天（二六）
NBA／22歲前67場破25分 愛德華灰狼隊史第一人

NBA／22歲前67場破25分 愛德華灰狼隊史第一人
又是秋天（二一）

又是秋天（二一）

熱門新聞

比利時畫家范戴克的畫作。(美聯社)

范戴克油畫被遺忘在農舍 600元買到 逾300萬賣出

2023-01-30 12:44
黛安∕圖

一見鍾情的代價（上）

2023-01-28 02:02
黛安∕圖

一見鍾情的代價（下）

2023-01-29 02:02
倩華∕圖

無法複製的一道菜

2023-01-30 02:02
朱全斌現在生活的唯一標準就是今天過得是否開心。(記者王聰賢／攝影)

退休後也要活出精采 作家朱全斌：努力追求快樂

2023-01-31 06:00

夫妻之間

2023-02-01 02:00

超人氣

更多 >
175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢
美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中
新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客
啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落