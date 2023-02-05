托尼所了解的任性（五）

一個人生活的托尼孤獨、壓抑，經年累月借助啤酒催眠。再加上替人剪頭這種事，總是忙一陣閒一陣的，一天中他有大半時間閒坐著刷短視頻，年紀輕輕便有了個異常巨大的啤酒肚──自己感覺太大時減減肥，減掉幾斤後，認為體型好看了些，又開始放開喉嚨瞎喝，結果肚子很快就又鼓了起來……如此循環往復。

如果不是那個難看的大肚腩，托尼是個美男子，皮膚白淨光潔，五官清朗、身材高大，還染了一頭醒目的金髮。壞就壞在那個肚腩上。他討厭自己的肚腩，但又無法戒掉啤酒，晨跑或者晚跑，三天打魚兩天曬網。一個人的生活如此單調乏味，為何還要處處為難自己呢？

不知哪個起的頭，喊他托尼，跟著有人喊托尼老師，他的真名，倒是鮮有人知了。社區裡面人人都喜歡他、信任他，他的小店門邊，終年堆滿了快遞。有人勸他收一點代收快遞費，每份收一元，一天亦能有百來塊錢呢！他說大家街坊鄰里，只是借我的地方擺放一下東西，哪裡好意思收錢？

髮廊既是個髮廊，也是個聚腳點，附近的人飯後散步，會拐過來他這裡閒聊幾句，問他吃飯了沒有。有時鄉下的親戚送來了時鮮水果，黃皮龍眼、香瓜香蕉什麼的，也拿點來給他。鄰近幾幢樓的熟客，有時大人要去買菜，嫌身邊的小孩累贅，往髮廊一放，回來再領走。所以髮廊總是人來人往的，托尼積累熟客的同時，也積累故事，知道許多街坊鄰居的奇聞怪事──受限於社區內街，他的生意永遠也不會太好，但也絕對不差──除了持續的陰雨天和大家覺得外面風聲緊那些天。（五）