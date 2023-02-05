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所有的大海都是相通的（三二）

草白

他低著頭，將指關節捏得「卡卡」響，好像這是一件很讓人為難的事。

「海上就那麼好玩啊？連家都不要了啊！女朋友怎麼辦？」我帶著輕快甚至調侃的語氣，快速瞥了一眼那相框裡的人。

「沒有女朋友……以前有過，後來分開了。」他用手指捋了捋頭髮，又放下了，「我發現自己很難與別人長久地待在一起，即使最親密的人也不行。我總想著去別的地方，那些從來沒有去過的地方，好像遠方有什麼東西在等著我……你能理解這種感覺嗎？」

我忽然想起妻子。以前，她也說過類似的話，我讓她不要胡思亂想。後來，妻子把沒有說出口的話都壓在心頭，越來越重，直到離家。那時候，我真應該去理解她，讓她把什麼話都說出來。

「天天在船上，又能看見什麼特別的？不過是一望無際的大海，風浪又那麼大，還可能暈船。」我嘀咕著，心裡卻升起一種莫名的感覺，好像這些事情的背後，隱藏著一股不可見的魔力。現在，它似乎被我看見了，或許它馬上就要被我看見了。

「不會啊，每天看到的風景都是不同的，還會遇見很多有趣的人。剛才，我們經過了全世界最深的海峽，大概有多深呢，就算用兩座華山和一座衡山放在海裡，都不能填滿它。」年輕船員歪著腦袋，似乎在說，你能想像有這樣的地方嗎？如果一個人只待在自己的屋子裡，怎麼可能想到這樣的地方？

船員休息室顯得隱蔽而安靜。好像，我們不在海上，而在一座沒有人煙的荒島上。那一刻，我驀地想到黑色相框裡的人，心頭一震。（三二）

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