天使有沒有翅膀（二）

趙梅英／圖

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最初，矽谷 興旺時期，公司坐落在交通四通八達的好地盤，白色的樓房也頗有模有樣，寬敞明亮的辦公室、會客廳及廚房、洗手間一應俱全。公司外面還有小花園、停車場。

隨著金融危機及科技泡沫，加上經營不善而逐年走下坡，每次搬家都意味著壓縮業務、意味著風險投資 對華人媒體支持力度的衰減……可是，要命的不全是環境壓力，管理素質也是原因之一。

如果混得好，怎會落入這般田地？怎會從高大上的地方，搬到這不三不四的地方來？電話打了差不多一個小時，傑森終於夾著皮包來了，急匆匆的，好像很忙。艾睿又急又氣，但也顧不上說別的，期盼他快快看版樣，簽字算數。

有的人就是喜歡擺譜，動不動他就要擺出上司的樣子、流露出上司的口吻，真有病啊！隨時隨地，準備教訓他人。就連專業人士的稿要經他斧正，還振振有詞。當然，從完美的角度，有人把關總是好事，好編輯不一定是好記者；好記者，一定有很好的文字功底。廢話連篇還拿話來堵你，你有才怎麼樣，別挑，有的是人頂替。

嗯，不管怎麼樣，我能夠拿到頭獎，這就是證明。

彷彿天下所有人都在占他便宜，他還咕噥說，別為這幾十塊改得人家煩，客戶就是上帝。

艾睿翻了一下稿件，面露疑慮，問：這些有政治傾向的稿子還要發嗎？

他說人家是自由來稿，就發一篇吧！接著又補充說：某某打電話，我都沒理他。他還說：你們還是新聞頭獎呢，連媒體所堅守的中立原則都不要了？

當騙子做了老闆、妓女做了幫凶──你想像一下，那是什麼樣的情景？這話舌尖打了個轉，吞進肚裡。

總算這次傑森沒囉嗦，大概象徵性地動了幾個字就簽發了。

一刻也沒敢耽擱，她立馬趕到印刷公司遞交簽字版。然而──晚上卻接到電話，說還要再拖延。也不說清楚究竟出了什麼么蛾子，氣得她肚子疼。這種沒擔當的男人，乾脆做家庭煮夫算了。再一次領教了這個傢伙的言而無信，缺乏溝通的秉性，更動版面連招呼都不打。辦報刊不以品質取勝，而是，講究人情關係，一切都向錢看，怎麼行？

技術勞工們雖沒有趕上「土插隊」，卻搶末班車似地趕上「洋插隊」，披荊斬棘來異邦求生存、求發展。放眼看去，移民潮浪濤洶湧，一波接一波。移民局 案件堆積如山，排期越來越長、條件越來越苛刻，讓人頗感無奈和無助。從前僅三、五個月等待，就能拿下移民綠卡；後來從一年、兩年增長到四、五年。申請排隊多了，移民局辦案人手不足，又六、七年苦等。弄不好移民政策一變化，數年辛苦付諸東流。假如不是人在矽谷漂，誰能想像「洋罪」是什麼滋味，「騎上虎背的風光」隨著時局時運，變換而成「騎虎難下」？

金融危機波及各行業，靠廣告生存的傳媒業受到重創，岌岌可危。萎縮關閉，形勢更嚴峻，鹿死誰手？

追款追得英雄氣短，不勝其煩，艾睿對人說笑，要不要找個彪形大漢惡行惡相的來鎮一下？她又半開玩笑問老陳，有沒有帶刀或槍之類的傢伙，必要時候，能夠較量一番。老陳說幹麼，你是去結帳，又不是去打鬥的。她說對付那些小人，只能以惡對惡。假如他要先索取不付款或耍無賴，怎麼辦？

老陳說：這馬上要過年了，就跟他們說，你也要吃飯嘛。

這慈眉善目的老陳，面對不同的情境，唯一不變的，就是軟性的訴求，這也是最令她反感的。人家怎麼在對付你的，人家是把你的寬容承受當成活該，把你的天真看成是極端狡猾時，你還說這種軟綿綿無用的話，讓人嘲笑！你，你愁吃飯，你吃吧！干我什麼事？你無能到乞求一口飯吃，甚至他會以惡毒嘲弄的眼光或口氣叫你無地自容！何況，這不關什麼吃飯不吃飯。本人應該得到的，即便不要送給別人，也不會放棄應該得到的一分一毫，這是對自我價值的肯定。誰也不能平白無故給人欺負，公平公正是唯一的原則。按合約辦事，沒有任何多餘的話好講，就是這樣！

一頓炮火搞得老陳不知所措。他說：我不講了，你講好了！

她說：你這個人哪，對待惡人絕不能以善，柿子撿軟的捏。被人看扁受氣就好像兔子對狼乞討要吃草一樣……

手機在響。

一看又是傑森從報社打來，他說：你怎麼還不到？我已經等了一個多小時了。這時間長短正好是艾睿昨天在酒樓等他的時間。她就說就快到了，大概還有十分鐘。

他說：強尼和柔絲小姐去吃飯了，他們一直在等你的。

艾睿想，他們去吃飯就更好，省得看那般嘴臉，惡心得要吐。

匆匆趕到辦公室，只見他一個人在，霧眉罩眼，窸窸窣窣的。他沒料到艾睿身後還跟著一個漢子，有點發窘，他匆匆掩蓋什麼似地趕緊關機。艾睿似乎瞥見他在電腦前鼓搗什麼，像做帳單。

艾睿這人就是實在，早就把帳單準確無誤打在電腦上，給他們去了解，也讓他們知道有多少客戶，每一筆、每一單都清清楚楚、明明白白。忽發現桌上一堆紙條，寫了其名字，心裡納悶，大概是用來對付誰的什麼法寶？

先禮後兵，她先客氣地介紹老陳，這是某新聞社特約記者陳先生，嗯，這位是傑森社長。老陳禮貌地遞上名片。（二）