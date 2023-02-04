她哪裡要聽什麼留不留。她的心思他難道還不知道嗎？還要問？他難到不是應該先向她解釋回去的緣由嗎？

悲痛，背痛。汪彤這背痛有一陣了，去看醫生，只會給開藥，一大罐止痛藥。怪不得美國人這麼容易上癮，這一瓶藥吃下去，不上癮也得上西天。汪彤看著那一粒粒的紅色藥片像苦瓜子，到了胃裡，就是巴巴賴賴的苦瓜。

藥瓶子一溜三罐，她都可以開藥房了。她索性一粒也不吃了。不吃藥，再去試chiropractor。脊骨醫生嘰哩嘎啦在她背上又是壓、又是按。看他好辛苦，翻轉勞作哼哧帶喘，汪彤先給壓笑了。

我記得你，脊骨醫生說，上次來穿一套粉紅運動裝。我有照相機記憶力的，他說，來我這裡的人每天無數，你也要來，要接著來。

汪彤說好，可是連續去了幾個星期，卻沒有明顯進展。怎麼想怎麼覺得，這脊骨醫學 就是個勞什子的東西，一點兒實效沒有。

愛德華想出一個辦法。去針灸吧，他說，我今天看到一家針灸診所，就在埃派克街上，旁邊有家中餐館 。還是到中餐館吃午飯才發現的。他說。愛德華如今是每天跟她通電話，問寒問暖。

針灸診所不大，購物中心裡的鬧市區，裡面卻很幽靜清雅，牆上掛著針灸圖、人體模型圖。偌大的針灸針汪彤一見就倒吸一口氣。向醫生卻說，不怕的，不痛，都是電控制。我以前在國內中醫院的時候，哪裡有這麼好的條件。

向醫生擎著針頭，做著準備工作。汪彤好奇道：來美國自己開診所，醫生也是老闆，不一樣吧？（五五）