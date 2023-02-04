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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

托尼所了解的任性（四）

李東文

這是一段美麗的時光啊，托尼身上的每個毛孔都洋溢著幸福快樂──再沒什麼比得上全家人在同一屋簷下生活，更踏實的了。可惜好景不長，女兒接二連三生病，醫生說南方潮濕多菌，環境過於惡劣──該死的城中村出租屋，狹窄、潮濕、不通風。

老婆嘟噥著說，怎麼不在髮廊的社區租房住。托尼何嘗不想在連居民素質都高很多的社區租房住，貴啊！社區的房租是城中村的四、五倍，一個睡覺的地方而已，相當於多租一間沒有收入的店面！老婆只好帶著女兒回老家……之後懷上老二，更加不能外出追隨丈夫了。

享受過幸福生活的托尼不甘心兩地分居，隨後將髮廊交到同行的手上，讓他負責支付房租、水電即可，自己回鄉暫住，看能不能找到更合理的生存方式。他於鎮上的理髮店謀了份差事，兩個月不到，撐不住又回到廣東做他的小老闆。在老家打工那點錢僅夠買糧油，肉都吃不上！

夫妻二人從此以後默默忍受分隔之苦，仿效牛郎織女過生活。憋得難以忍受，於夜深人靜時視頻，釋放壓力。

在托尼老家，別說打工，就算做小老闆也不是那麼輕鬆。同樣是小髮廊，托尼在廣東替人家剪頭，一次收二十五到三十元不等，過年漲價百分之五十。老家鎮上的髮廊，剪一個頭撐死了只能收十五元，過年二十元，染髮、燙髮、髮拉直的，幾乎沒有。而老家的生活用品、柴米油鹽等等，不見得比珠三角的城市便宜。

老家鄉下最大的好處是天大地寬，屋前屋後，能種瓜果蔬菜，小溪小河，能撈上來小魚小蝦……（四）

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