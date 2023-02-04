所有的大海都是相通的（三一）

幾天之後，我將那些紙條揉成一團，連著兒子的衣物，一塊燒掉了。我不知道他為什麼要寫這些莫名其妙的話，好像死亡不僅不可怕，還是一件值得憧憬的事。天哪，真不知道他怎麼會這麼想。

風暴 仍在繼續肆虐，好似一個狂暴的人笑岔了氣，全身上下止不住地顫抖。天就要亮了，海面就要從LED顯示屏上出現。我搖晃著身子站了起來，想看一眼真正的大海。推開艙門，貼著牆壁，我踉踉蹌蹌地走在過道上。

「別出去，外面危險！」年輕船員操一口流利的中文，從後面一把扶住我。

一個年輕男人的臉出現在眼前。他來自中國成都，大學學的是國際貿易專業，在某外貿公司幹了一年多，毅然辭職了。坐郵輪 環遊世界曾是他的夢想，將積蓄花光後，乾脆留下當了船員。

年輕人將我扶到船員休息室，那裡有一扇小窗，可望見大海。窗前有一個焊住的小台子，雜亂地堆放著零食、書籍、積木和沙漏。相框裡夾著他和一個女孩的合影，女孩穿白襯衫，一頭黑髮高高地紮起，神情略有些拘謹。

「剛才，我叫住您，沒別的意思。您的背影有點像我舅舅，我已經好幾年沒看見他老人家了。」年輕船員在說這番話時，臉上浮現出一種古怪的表情。

我不解地望著他。

「嗯，從小我是在舅舅身邊長大的。」他解釋道。

「那休假的時候……總可以回去的吧？」我知道這些隨郵輪滿世界飄泊的人，每年都有一段不算短的假期。

「可以是可以，但每次……我總選擇留下。」（三一）