天使有沒有翅膀（一）

趙梅英／圖

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斜陽透出的光影林中搖曳，枯木隨境搭成拱門，小路蜿蜒伸向密林深處。遠遠的，見那白色建築群雲霧繚繞，比佛利山 莊似地若隱若現。揉了揉因久坐不動有些痠痛的腰腿，艾睿將車停在路邊，爬坡而行。

密林中的庭院披紅掛綠、彩燈閃爍，裝點烘托了節日氣氛。前廊後院綠葉扶疏，環境怡人。戲稱社交達人的Angela，笑吟吟地招呼著來賓們。活躍在藝術圈中的她熱情爽朗，呼朋喚友，提前開聖誕party。最叫大家亢奮的是，居然匯聚了三教九流！

擁有粉絲無數的男高音歌唱家夫婦即興表演節目，高潮迭起。間或還模仿文革那些標誌性的伸胳膊、踢腿誇張動作和造型，昂首挺胸，右胳膊彎曲、左胳膊向後伸直。沒等大家笑得喘口氣，他左腳狠狠一跺，右腳頗瀟灑地畫了一個半圓，身子「唰」地就轉過來！冷幽默的他口中還念念有詞：革命無罪，造反有理！

一開始大家愣了片刻，忽然秒殺一眾看客，前仰後合，稀里嘩啦，令人捧腹，笑中有淚，因對比和反差。

說來從東到西、從宏觀到微觀，留學生誰沒經歷過一番精神洗禮……最初在超市買番茄五毛美金一個，心裡迅疾換算一下：四塊人民幣，這麼貴，天哪！也不知過了多久，才改變買東西會不自覺在肚子裡轉換人民幣對美元匯率 的下意識。

資深移民律師大發感慨：前半生在社會主義、後半生在資本主義，你感覺乍樣？兩種生活都經歷了夠本了吧……插科打諢，逗樂直到party結束。人人不僅吃飽，多半也都笑飽了！

艾睿開車回去路上，想想還忍俊不禁。

I'm dreaming of a White Christmas,

Just like the ones I used to know......

夢境一般美妙的音樂，在車內輕輕飄蕩，感覺有如舊電影 ，黑白鏡頭以朦朦朧朧片段在眼前晃動。歌聲略微帶點點沙啞，輕輕柔柔，斷斷續續像是上世紀初流行，而世紀末已近乎絕跡的留聲機放出的舊唱片。很奇怪，記憶多麼柔韌，即使歲月也無法磨損。從前，幾十戶人家共住一棟大樓，偶爾從樓梯口窺見那寬敞的房間裡有鋼琴、留聲機，油漆的地板似乎打了蠟。一身淺花衣褲的女人姿態頗與眾不同，那家少年隱隱約約散發著情竇初開的魅力。

窗外有女孩或故意放肆的尖聲，少年會不經意推開玻璃窗，衝著樓下的女孩下頜一揚：喂，什麼事？高傲又帥氣的樣兒，彷彿童話中的王子。咦，奇怪，為什麼忽然想起這一幕？

Where tree tops glisten, and children listen,

To hear sleigh bells in the snow.

轉眼又是聖誕前夕。感恩節剛過，聖誕氣氛便愈來愈濃：裝飾著彩燈與紅蝴蝶結的聖誕樹，爭奇鬥艷在花園、廣場、建築物前，一個比一個高大，一個勝一個漂亮！

電台播出的音樂節目都穿插有Merry Christmas、happy holiday，無論政壇上共和、民主兩黨如何鬥得一塌糊塗，忙著對付麻煩的總統如何如坐針氈，市民們照常，購物的購物、上酒吧的上酒吧，該吃吃該喝喝，今朝有酒今朝醉。與現代大都市相匹配的，是鋪天蓋地的各種媒體，和媒體上分分鐘可見的各種廣告。令人印象深刻的廣告詞：有金山，沒窮人。

Angela穿著布鞋，淋雨穿過霓虹燈閃爍的大街，再次來到歌劇院，已有不少觀眾聚集在大廳。當晚劇碼是《茶花女》──少女時代閱讀過的經典。有人說，一個男人心裡總是住著一個小男孩；一個女人，心裡也總是住著一個小女孩。對愛情的嚮往和為了愛情不顧一切的獻身精神，即便經歷過人生諸多波折之後，心裡仍然像少女一樣，對愛情的渴望和虔誠，永遠都不會改變，哪怕曾經有過失望或傷痛。

斗轉星移，歲月如梭，她依然喜歡在小店櫥窗前逗留，看憨態可掬或呆萌可愛的大玩具。一抱那毛茸茸的傢伙就感覺溫暖、安慰。猶記小時鄰家女孩有個豎起來會睜眼、躺下會閉眼睛的洋娃娃。男孩騎著小小自行車在院子裡轉來轉去顯擺。懂事的她從不纏著大人要這要那。她的小玩具非常稀珍，比如跳秧歌舞的塑膠娃娃，還有小鴨子、小雞仔之類，很久都放在抽屜裡。記不得搬過幾次家，以為早沒了蹤影。回國探親竟發現那些玩具，居然成玻璃櫃中的小擺設。以為早已湮沒塵埃的往事驟然湧現，不由得感嘆：天若有情天亦老！

回眸荳蔻年華，壓抑而灰暗的年代，剛剛發育的女孩子對自己身體的變化感到驚慌失措。戴胸罩都戴那種布條式的，緊緊勒住日益隆起的部分，平平的，最好遮蔽一切性別特徵。有時男生甩胳膊肘一不小心碰上，疼得椎心……淚都差點掉下來！

上體育課時，有女生身材豐滿、波濤洶湧，就忐忑覺得很難堪，心裡暗自替同學害羞，恨不得一天到晚把胸藏起來。以至於母親或阿姨會拍她的後背提醒她：小心駝背。那年代真是保守啊！

看過一部忘了是南斯拉夫還是匈牙利電影，少年、少女結伴去湖邊游泳，穿著三點式，小胸脯高高挺起，令人心跳。那種美態既讓人羨慕，也讓人不敢多看而羞答答……

語言到達不了的地方，文字可以；靈魂到達不了的地方，音樂可以。

生活的堅硬與柔軟交替出現……Angela看上去笑呵呵沒心沒肺的，其實亦有隱衷。（一）