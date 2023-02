天使有沒有翅膀（一）

趙梅英/圖

1

斜陽透出的光影林中搖曳,枯木隨境搭成拱門,小路蜿蜒伸向密林深處。遠遠的,見那白色建築群雲霧繚繞,比佛利山 莊似地若隱若現。揉了揉因久坐不動有些痠痛的腰腿,艾睿將車停在路邊,爬坡而行。

密林中的庭院披紅掛綠、彩燈閃爍,裝點烘托了節日氣氛。前廊後院綠葉扶疏,環境怡人。戲稱社交達人的Angela,笑吟吟地招呼著來賓們。活躍在藝術圈中的她熱情爽朗,呼朋喚友,提前開聖誕party。最叫大家亢奮的是,居然匯聚了三教九流!

擁有粉絲無數的男高音歌唱家夫婦即興表演節目,高潮迭起。間或還模仿文革那些標誌性的伸胳膊、踢腿誇張動作和造型,昂首挺胸,右胳膊彎曲、左胳膊向後伸直。沒等大家笑得喘口氣,他左腳狠狠一跺,右腳頗瀟灑地畫了一個半圓,身子「唰」地就轉過來!冷幽默的他口中還念念有詞:革命無罪,造反有理!

一開始大家愣了片刻,忽然秒殺一眾看客,前仰後合,稀里嘩啦,令人捧腹,笑中有淚,因對比和反差。

說來從東到西、從宏觀到微觀,留學生誰沒經歷過一番精神洗禮……最初在超市買番茄五毛美金一個,心裡迅疾換算一下:四塊人民幣,這麼貴,天哪!也不知過了多久,才改變買東西會不自覺在肚子裡轉換人民幣對美元匯率 的下意識。

資深移民律師大發感慨:前半生在社會主義、後半生在資本主義,你感覺乍樣?兩種生活都經歷了夠本了吧……插科打諢,逗樂直到party結束。人人不僅吃飽,多半也都笑飽了!

艾睿開車回去路上,想想還忍俊不禁。

I'm dreaming of a White Christmas,

Just like the ones I used to know......

夢境一般美妙的音樂,在車內輕輕飄蕩,感覺有如舊電影 ,黑白鏡頭以朦朦朧朧片段在眼前晃動。歌聲略微帶點點沙啞,輕輕柔柔,斷斷續續像是上世紀初流行,而世紀末已近乎絕跡的留聲機放出的舊唱片。很奇怪,記憶多麼柔韌,即使歲月也無法磨損。從前,幾十戶人家共住一棟大樓,偶爾從樓梯口窺見那寬敞的房間裡有鋼琴、留聲機,油漆的地板似乎打了蠟。一身淺花衣褲的女人姿態頗與眾不同,那家少年隱隱約約散發著情竇初開的魅力。

窗外有女孩或故意放肆的尖聲,少年會不經意推開玻璃窗,衝著樓下的女孩下頜一揚:喂,什麼事?高傲又帥氣的樣兒,彷彿童話中的王子。咦,奇怪,為什麼忽然想起這一幕?

Where tree tops glisten, and children listen,

To hear sleigh bells in the snow.

轉眼又是聖誕前夕。感恩節剛過,聖誕氣氛便愈來愈濃:裝飾著彩燈與紅蝴蝶結的聖誕樹,爭奇鬥艷在花園、廣場、建築物前,一個比一個高大,一個勝一個漂亮!

電台播出的音樂節目都穿插有Merry Christmas、happy holiday,無論政壇上共和、民主兩黨如何鬥得一塌糊塗,忙著對付麻煩的總統如何如坐針氈,市民們照常,購物的購物、上酒吧的上酒吧,該吃吃該喝喝,今朝有酒今朝醉。與現代大都市相匹配的,是鋪天蓋地的各種媒體,和媒體上分分鐘可見的各種廣告。令人印象深刻的廣告詞:有金山,沒窮人。

Angela穿著布鞋,淋雨穿過霓虹燈閃爍的大街,再次來到歌劇院,已有不少觀眾聚集在大廳。當晚劇碼是《茶花女》──少女時代閱讀過的經典。有人說,一個男人心裡總是住著一個小男孩;一個女人,心裡也總是住著一個小女孩。對愛情的嚮往和為了愛情不顧一切的獻身精神,即便經歷過人生諸多波折之後,心裡仍然像少女一樣,對愛情的渴望和虔誠,永遠都不會改變,哪怕曾經有過失望或傷痛。

斗轉星移,歲月如梭,她依然喜歡在小店櫥窗前逗留,看憨態可掬或呆萌可愛的大玩具。一抱那毛茸茸的傢伙就感覺溫暖、安慰。猶記小時鄰家女孩有個豎起來會睜眼、躺下會閉眼睛的洋娃娃。男孩騎著小小自行車在院子裡轉來轉去顯擺。懂事的她從不纏著大人要這要那。她的小玩具非常稀珍,比如跳秧歌舞的塑膠娃娃,還有小鴨子、小雞仔之類,很久都放在抽屜裡。記不得搬過幾次家,以為早沒了蹤影。回國探親竟發現那些玩具,居然成玻璃櫃中的小擺設。以為早已湮沒塵埃的往事驟然湧現,不由得感嘆:天若有情天亦老!

回眸荳蔻年華,壓抑而灰暗的年代,剛剛發育的女孩子對自己身體的變化感到驚慌失措。戴胸罩都戴那種布條式的,緊緊勒住日益隆起的部分,平平的,最好遮蔽一切性別特徵。有時男生甩胳膊肘一不小心碰上,疼得椎心……淚都差點掉下來!

上體育課時,有女生身材豐滿、波濤洶湧,就忐忑覺得很難堪,心裡暗自替同學害羞,恨不得一天到晚把胸藏起來。以至於母親或阿姨會拍她的後背提醒她:小心駝背。那年代真是保守啊!

看過一部忘了是南斯拉夫還是匈牙利電影,少年、少女結伴去湖邊游泳,穿著三點式,小胸脯高高挺起,令人心跳。那種美態既讓人羨慕,也讓人不敢多看而羞答答……

語言到達不了的地方,文字可以;靈魂到達不了的地方,音樂可以。

生活的堅硬與柔軟交替出現……Angela看上去笑呵呵沒心沒肺的,其實亦有隱衷。(一)