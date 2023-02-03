這天午夜，鄒好時再次起身溜出臥室，呂靜從容打開自己手機 的監視軟件，屏幕上出現了穿著背心、褲衩的男人。

從視頻裡看身邊人，居然有種奇特的陌生效果。這個長期書齋養尊、不善運動的中年男人，體形浮白而鬆垮，呂靜第一次對丈夫的身體產生了厭惡。

一直以來，在丈夫面前脫衣時，她總是遮遮掩掩，恨不得老天能給件隱身衣，把她不完美的軀體隱藏起來。從頭到尾，她都在為自己身體給男人的觀感而憂心忡忡，在夫妻應該「袒然」相對的時刻，她根本抬不起頭來。

原來一個人當面欣賞或挑剔對方身體的勇氣，其實是來自他（她）的自我評價。儘管丈夫的繾綣深情曾讓呂靜對這份愛有恃無恐，但她內心深處卻始終擺脫不掉來自容貌、身材的焦慮。這讓她在夫妻關係中，莫名有種虧欠對方的補償心理。

丈夫進了兒子的浴室並插上了門，呂靜收回思緒，集中精力盯著屏幕。

他手裡並沒有拿著一個她想像的祕密手機，也沒有其他東西。只見他從浴室櫃子的底層摸出一張圖片，立在檯面上，圖片上是什麼，圖像模糊無法看清。呂靜恨自己攝像頭買得太便宜了，關鍵時刻掉鏈子。

男人盯著那張圖片，雙手環抱著自己。不一會兒，他的身體變得蓬勃起來，微微晃動著，陶醉的呻吟克制不住地洩露出一聲兩聲。

他沒老，前列腺也沒有問題。呂靜不禁感嘆，在虛擬的「性愛」中，這個男人竟然如此易感。

她腦子裡一下閃現出當年新婚床上，男人那張不知饜足的臉，她的胃裡忽然湧上一股爛渣渣的味道。她寧願他是對著一個真實的別的女人，而在這個男人的下丘腦裡，一張圖片都比她更可「慰風塵」。

呂靜感覺自己做的一切都是在自取其辱，她關上手機，跑到浴室裡嘔吐起來。（全文完）