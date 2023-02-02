汪彤從來沒跟他提過結婚的事，都是他提，她沒反應。來無影去無蹤，找個工作都是十萬八千里之外。有話從不跟他說，問不說，不問更不說。分明就是不想過了。她不想過，他還要過呢。他可要結婚成家，過正常日子。

可是這信再明白不過，此信見真情，少凡握著信，衝動起來。她寫信，他也可以寫信啊！少凡拿起筆坐到書桌前，字如其人，還記得汪彤第一次看到他的字就說：很大氣，龍飛鳳舞。她看到這字，氣就會消了一半。

千言萬語不知從何說起，少凡想起汪彤的笑眸。性感真是因人而異，要說漂亮，汪彤真沒有上海女孩漂亮，但就是性感，哪裡卻說不上來。看她倒在沙發上，瞇著眼笑，有點壞樣，就是可愛得要命。還有那玉指芊芊，纖細如凝脂，他握了就心曠神怡。

最要命的是，他見了她就想上床，從第一面起。跟她做愛，看她高潮起伏跌宕，一波又一波，千江海水千潮湧，他就是寧做月下風流鬼也願意了。還有這信，寫得簡直就是不娶她不行。才華橫溢，天降奇才。漂亮女孩子他見得不少，漂亮而又有才華的女孩子不多，漂亮而又有奇才的女孩子就真是鳳毛麟爪，少之又少。

偏偏搞出個什麼美國人，沒完沒了。他夠大方的了，再大方的人也受不了。少凡這信寫得是迭跌宕宕，一會兒回憶、一會兒抒情，一會兒意氣風發、一會兒顧影自憐，一封寫完不夠，又來一封。兩封都封好了，還是覺得有話要說，就再來一封。

三封信扎扎實實給他捧著，進貢似地一路開車送到了蘭亭。蘭亭汪彤房間門上當然是一把大鎖迎接他。（五三）