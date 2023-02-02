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鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

所有的大海都是相通的（二九）

草白

上船之前，按照慣例，每個人都留了遺囑。我也給妻子發了一封電子郵件。

我住的是內艙房，沒有窗戶，自然也看不見海。但牆壁上有一個LED顯示屏，隨時播放外面的海景。躺在床上，就像置身於某個3D場景裡，有一種強烈的虛幻感。

那天深夜，我從床上被震到地板上，跌跌撞撞地爬起來，又被一陣搖晃弄翻在地。牆壁傾斜了，床與櫃發出碰撞聲，燈盞似在搖晃。我感到自己站在一塊木板上，而木板浮在洶湧的水面上，風浪席捲而來。我模模糊糊地感到有什麼事情正在發生，既無比期待那一刻的到來，又感到這一切來得太快了。

給妻子最後的信裡，我提到了那件事。我沒日沒夜地想著它，一刻也沒有忘記過它的存在。還記得那個晚上屋子裡的氣味，那個姑娘來過後，屋子裡瞬間瀰漫出一股好聞的氣味。或許是花香，那姑娘帶來一束花，還有水果和食物。

後來，我又想香味可能來自小區裡的米蘭或茉莉，它們被一陣晚風帶進這屋子裡。畢竟，那是初夏的傍晚，很多植物都在悄悄地開花。姑娘在兒子的房間裡逗留了大約一刻鐘，很快便離開了。

我進去的時候，兒子側躺在床上，望著窗外。我在床邊站了一會兒。屋裡沒有開燈，窗外路燈的微光，透過樹影斜照進來。兩人誰也沒有說話。那個姑娘我並不認識，以前也從未見過。但我心裡是高興的，自從兒子生病回家後，這個屋裡頭一回湧現出好聞的氣味，乾淨而清爽的氣味，瀰漫著花香與年輕女性的氣息。

但我忘不了兒子的眼神──歡喜、悲傷、自尊、恍惚、困惑，又好像什麼都不是。後來，我甚至認為那只是自己一廂情願的揣測，屋裡光線昏暗，兒子又側躺著，怎麼可能看得清楚？（二九）

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