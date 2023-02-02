她有時故意把自己打扮得性感時尚 ，在丈夫面前招搖而過，而他卻目光渙散，視若無睹。

呂靜知道，他內心的鏡頭已經不再向她聚焦了，她感到了深深的悲哀。

夫妻倆就這樣不痛不癢地相處著，過得像一對和平的室友。

鄒好時有時也覺得應該在夫妻生活上盡盡義務，但總是進行到一半時便意興闌珊，「老了、老了，不中用了。」他每次滿頭大汗翻身下來時都這樣說。

呂靜快到更年期了，在這方面並沒有多少需求。但她把夫妻生活當成洞察丈夫的最佳時機，他的敷衍和勉為其難，她已盡收眼底。

她累了，厭倦了這種看守式的婚姻生活。女人嚴防死守拴在枕邊的，不過是個靈魂出竅的空殼。在這樣的婚姻中，女人無論多少付出，都像被投入了無底深淵，永遠不會有回聲。

呂靜承認，她曾引以為傲的婚姻投資 策略，被證明是個極大的錯誤，她留住了他的人，但沒有留住他的心。

她感到屈辱和不值得，決定放手，給這個身在曹營心在漢的困獸以徹底的自由，於是向鄒好時正式提出了離婚。

他自然是死不同意。養尊處優的金絲雀，雖然嚮往籠外的花花世界，但牠不會自己覓食，也早已喪失了高飛的能力。就是主人打翻籠子趕牠出去，牠也一定會死死抓住傾覆的籠子不放。

鄒好時不盡心也不放手的態度，讓兩人的婚姻陷入膠著。呂靜決定先按兵不動，伺機收集丈夫出軌的證據，做為將來離婚訴訟的呈堂證詞。

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丈夫夜間詭異的行為被呂靜察覺，這個偷情慣犯，到底還是耐不住寂寞。該不是另買了一支手機 ，祕密實施精神出軌吧？他當前聊騷的對象是誰？還是那個女散文家嗎？

為了取證，呂靜上網購買了一個可手機監視的無線攝像頭，祕密安裝在兒子的浴室裡。（八）