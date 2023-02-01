我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

又是秋天（五二）

凌珊

臨走愛德華禮節性地擁抱她，愛德華厚實偉岸的胸膛讓她有一絲溫暖的感覺。

擁抱可以療傷，汪彤現在明白了。怪不得精英樓裡的老美室友安妮有個大熊，跟真人一樣高。剛見面那天，安妮就指著那棕色的大熊說：你可以擁抱它。安妮剛離婚，大熊是安慰。汪彤想，自己如今也感同身受安妮一樣的形單影隻心情了。

12

少凡這邊，每日回家吃飯、睡覺，起床就是吃飯、穿衣，然後直奔學校，煩心的事情懶得想。汪彤懶得想，上海也懶得想。倒床上大睡是真的，一睡泯煩惱。就這麼睡下去，永遠也不醒來有多好。原先有汪彤在，汪彤每日會整理床鋪、疊疊被子。現如今沒人好、沒人管，他就是放羊、放豬隨便放。

他倒床上就睡，連衣服也懶得脫了。睡來睡去直到周末，才想起該整理、整理床鋪了。一個星期沒疊被，要是汪彤在，早給她罵死了。

被子掀起，撲啦啦，什麼東西掉地上，是鑰匙。少凡心裡一沉，信封像鴿子也撲楞楞飛落，落下的卻是烏鴉，怎麼看都不吉祥。他匆匆撕開信封，看來看去就是最後一句話：我走了，你不必找我。再看一下日期，一個星期前了。

他腦子「嗡」的一聲，發瘋似地拿起電話，打過去，沒人接，再打還是沒人接。少凡呆坐在椅子上，吸著鼻子山響，電視機開著，看了半天卻不知所云。汪彤又要說他老僧入定了。想起汪彤，少凡就一籌莫展。

他故意不理她，原本是想教訓、教訓她，讓她嘗嘗給人出賣的滋味。還不是因為她跟老美拉拉扯扯，他才跟上海女孩聊天過往的。電話來、電話去，女孩就說：那你回來跟我結婚吧！他也就答應了。（五二）

上一則

《老物件情懷》三十六年前的手繪信封

下一則

會做甜點的女孩／《冰淇淋女孩》系列之一

延伸閱讀

放手的勇氣

放手的勇氣
又是秋天（二六）

又是秋天（二六）
NBA／22歲前67場破25分 愛德華灰狼隊史第一人

NBA／22歲前67場破25分 愛德華灰狼隊史第一人
又是秋天（二一）

又是秋天（二一）

熱門新聞

比利時畫家范戴克的畫作。(美聯社)

范戴克油畫被遺忘在農舍 600元買到 逾300萬賣出

2023-01-30 12:44
黛安∕圖

一見鍾情的代價（上）

2023-01-28 02:02
黛安∕圖

一見鍾情的代價（下）

2023-01-29 02:02
倩華∕圖

無法複製的一道菜

2023-01-30 02:02
員工的午餐。（李源．圖片提供）

印度餐館打工體驗（下）

2023-01-24 02:02
朱全斌現在生活的唯一標準就是今天過得是否開心。(記者王聰賢／攝影)

退休後也要活出精采 作家朱全斌：努力追求快樂

2023-01-31 06:00

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機