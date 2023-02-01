臨走愛德華禮節性地擁抱她，愛德華厚實偉岸的胸膛讓她有一絲溫暖的感覺。

擁抱可以療傷，汪彤現在明白了。怪不得精英樓裡的老美室友安妮有個大熊，跟真人一樣高。剛見面那天，安妮就指著那棕色的大熊說：你可以擁抱它。安妮剛離婚，大熊是安慰。汪彤想，自己如今也感同身受安妮一樣的形單影隻心情了。

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少凡這邊，每日回家吃飯、睡覺，起床就是吃飯、穿衣，然後直奔學校，煩心的事情懶得想。汪彤懶得想，上海也懶得想。倒床上大睡是真的，一睡泯煩惱。就這麼睡下去，永遠也不醒來有多好。原先有汪彤在，汪彤每日會整理床鋪、疊疊被子。現如今沒人好、沒人管，他就是放羊、放豬隨便放。

他倒床上就睡，連衣服也懶得脫了。睡來睡去直到周末，才想起該整理、整理床鋪了。一個星期沒疊被，要是汪彤在，早給她罵死了。

被子掀起，撲啦啦，什麼東西掉地上，是鑰匙。少凡心裡一沉，信封像鴿子也撲楞楞飛落，落下的卻是烏鴉，怎麼看都不吉祥。他匆匆撕開信封，看來看去就是最後一句話：我走了，你不必找我。再看一下日期，一個星期前了。

他腦子「嗡」的一聲，發瘋似地拿起電話，打過去，沒人接，再打還是沒人接。少凡呆坐在椅子上，吸著鼻子山響，電視機開著，看了半天卻不知所云。汪彤又要說他老僧入定了。想起汪彤，少凡就一籌莫展。

他故意不理她，原本是想教訓、教訓她，讓她嘗嘗給人出賣的滋味。還不是因為她跟老美拉拉扯扯，他才跟上海女孩聊天過往的。電話來、電話去，女孩就說：那你回來跟我結婚吧！他也就答應了。（五二）