所有的大海都是相通的（二八）

沒有指責和抱怨，也沒有劍拔弩張，很像大戰來臨前的各奔東西。在此之前，可不是這樣的。有一次，我從儲藏室出來，看見藍姨拿著一把掃帚，怒氣沖沖地上樓，嘴裡低聲咒罵著什麼，看到我也毫不掩飾。凌娜那邊也好不到哪裡去，每次看到藍姨從廚房出來，就一臉憎惡地別過頭去，眼神裡都能噴出火來。

到了夜裡，客人散盡，她們就更加肆無忌憚了。但每到對罵時刻，自動切換成方言模式，屏蔽掉我這個外人。我這才知道，她們來自同一地方，連說話的語調都很像。

這樣的日子大概過了大半個月，就在我忍無可忍時，凌娜跑來告訴我，她要離開這裡了，去往另一個國家。

「藍姨呢，她和你一起走嗎？」我忍不住問道。

「這怎麼可能？她要回老家了。今生，我再也不用和她見面了。」凌娜毫不掩飾內心的興奮之情。

最終，凌娜幾乎交出所有餐廳經營所得，用錢換來了自由。

「我又可以做自己想做的事了。」她在我面前大笑著，眼角的皺紋堆聚在一起，就像火焰。

幾天之後，當那張船票被大風颳到我面前，我果斷地抓住了它。旅行社的人不住恭喜我，好像我搶到的不是去往南極的船票，而是通往極樂世界的入場券。

後來才知道，那艘郵輪 上不僅有中國遊客，連船員中也有來自國內的年輕人。

從烏斯懷亞港啟程的那個午後，天氣罕見的溫和，連風速也減弱不少，給人一種過分安寧、恬靜的感覺。大海就像一個大湖，船開過，只稍稍漾起一道白色浪花。陽光照在水面上，局部有閃爍、微微發亮的感覺。

一上船，我便倒頭睡著了。連續數天的焦慮和擔憂至此煙消雲散，我把自己完完全全地交給大海，什麼也不想。（二八）