這個年輕時沒活抻展的男人，迎來了他遲到的青春期，就像叛逆少年對待溺愛他的父母一樣，他對妻子有種背叛的衝動和激情。

直到老婆河東獅吼，鄒好時才慌了神。說到底，他根本離不開她，他的飲食起居長期由老婆打理，她早已從生活方式上馴化了他、寵廢了他。離了老婆，他會像幼崽離了媽一樣無法自處。他拈花惹草，不過是一種生活調劑，心裡癢癢，總要出去找點貓腥解解饞。但離婚就意味著要拋棄他所賴以生存的生活方式，這無疑是自取滅亡。

他揮淚向老婆懺悔，發誓馬上就和女散文家做個了斷，此後會對老婆一心一意，終生相隨。

夢醒了的呂靜當然不會再相信這些屁話，然而，看著這個垮掉的男人，像個可憐無助的孩子，她又不自覺地軟了下來。畢竟同床共枕二十多年，他的柔情繾綣也馴化了她。一想到自己從此要失去這個翩翩濁世佳公子，她就心如刀絞。

呂靜表示，不分可以，但鄒好時得把手機 裡她認為有曖昧嫌疑的對象刪除。另外，在家時，他必須打開手機鈴聲，讓她知道是誰來信兒，不照做就掃地出門。

優渥的生活和偷情的歡愉之間，鄒好時當然曉得孰輕孰重。他按老婆要求，刪除了手機裡大部分的女性，只留下年長的女領導、同事和親戚。

10

此後，呂靜的日子過得無憂無擾，丈夫的手機在她的監視下，再也沒出現過曖昧的人和話語。公休日，夫婦倆依舊出雙入對、遊山玩水。按老婆要求，鄒好時也會時不時地在朋友圈猶抱琵琶半遮面地秀秀恩愛。

鄒好時比以前更加溫順，但似乎也越來越沉默了。

呂靜常常看到他站在窗前或露台上，長久佇望遠方，沉吟不語，像個被軟禁的精神囚徒。（七）