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又是秋天（五一）

凌珊

看著汪彤一臉的疲憊和哀傷，愛德華自己倒像是受了驚的小兔子，只是呆呆地望著她。汪彤看他盯著自己的眼神，心裡也過意不去，只是腰疼得受不了。

愛德華就說：我去給你放水，你還是去泡泡吧！

水「嘩啦啦」地響，汪彤心裡的淚又嘩啦啦開始流。

愛德華從浴室走出來，兩手淋著水滴說：好了，你去看看。

汪彤答應著，一個人進了浴室。泡進浴缸，心生奇異，美國人真有意思，還沒聽說過扭了腰要泡熱水澡的，不都是冰敷嗎。熱水澡解乏倒是真的，不過她心裡的疲乏要多少熱水，才能解得了啊！

從浴室裡出來，愛德華看她的眼神又像是畫上非洲小孩大睜的眼睛，好奇、不解，還帶著點兒懼怕。汪彤看了就想笑，她有這麼奇怪嗎？這還是幾天來第一次露出笑容，愛德華就也跟著笑了。

這是精油，愛德華遞上來說，玫瑰味的。

汪彤接過來，擰開蓋，觸到鼻息下聞了聞，腦子裡想起雪雁的話。這些精油都很貴的，雪雁說，指著自己房間壁爐上一架子的瓶瓶罐罐。古銅色的細小瓶子，一瓶又一瓶。汪彤腦子裡就會晃動起雪雁的那個美國人的影子。美國人才喜歡用精油。汪彤對所有往皮膚上抹擦的物品都有戒備，她無聲地遞回給愛德華。

蘭亭還有東西沒搬，汪彤說，一想到又要上高速，心裡就打怵。

那我陪你去，愛德華說。（五一）

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