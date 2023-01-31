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尼科爾斯案：被警察打死之前 他的17歲滑板青春

所有的大海都是相通的（二七）

草白

那幾天，姊姊三天兩頭給我打電話，讓我回家。說房間已經收拾好，憑著我的退休工資，生活不會有什麼問題。反正已經玩了大半個地球，比起退休後足不出戶的人，已經賺發了。還說誰誰誰的養老錢全投了P2P，立案調查也沒用，即使能拿回一點，也不知猴年馬月了；誰誰誰又把養老錢換成一大堆沒用的保健品，堆在家裡積灰。總之，她的意思是，我還不是最慘的。

「趕緊回國吧！別把最後一分錢都花沒了。」她給我下了最後通牒。

那時，我已搬回原先住過的民宿，還是閣樓上的房間，夜裡能聞到木頭清香，遠處的卡斯特羅雪山依舊白光閃耀。去南極大陸的念頭，大概就在那些夜裡，陸續出現在我的夢境中。好像，那個地方一直在等著我，此行的唯一目的就是它。

凌娜已將餐廳轉讓給一個阿根廷男人，對方準備開一家海鮮餐館，主營當地美食──帝王蟹。那天，我路過餐廳門口，發現水泥花壇已被移走，粉色、紅色的金斯花也不知去向，只以一排呆萌可愛、或坐或躺的企鵝雕塑群取而代之。

屋子裡，往日的記憶更是蕩然無存，火爐、原木桌子、橙色軟墊統統不見了。白亮的瓷磚地面、格子桌布、奶油色的牆壁，像是來到另一個世界。我似乎忘了黑色鏡框裡的人，忘了可遠眺比格爾海峽的那扇藍色窗戶。

最後幾天，她們忙著整理雜物、打包行李，有給家人的禮物、當地免稅店裡代購的保健品、來自「世界盡頭」的吉祥物，大包小包裡塞滿東西。（二七）

退休 雕塑 美食

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