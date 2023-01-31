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江南琴瑟（六）

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但現在，一上床他就拿起本學術書籍，聚精會神地閱讀起來，然後一句「累了，睡吧」，便關燈扭身睡去，留呂靜獨自在黑暗中凌亂。

智者千慮必有一失。終於有一天，鄒好時洗澡時神奇地把手機忘在了臥室床上。呂靜看到屏幕上一閃一閃，無聲地出現了幾條留言和一張女人的自拍照。留言說：「你今天過得好嗎？很想你。我在河邊散步，有思、有念，就是沒有你。」

照片上是個氣質很好的中年女性，穿著打扮很有文藝範兒。呂靜承認，這個女人比自己有魅力得多。

在鐵證面前，鄒好時坦白自己戀上了一名女散文家。他說他們在作協的會議上遇到，自己被她的氣質吸引，一時走火入魔陷了進去。他告訴呂靜，這只是暫時的頭腦發熱，不是愛，懇求她千萬別上心。

「為了你和這個家，二十多年我像老牛一樣付出。現在你向我證明，我其實就是一頭蒙著眼拉磨的蠢驢！咱們散夥，你自己風流快活去吧！」

一向輕風細雨的呂靜說這話時，感覺嘴和臉都不是自己的了，彷彿胸中有個佛地魔衝出來替她嘶吼。

9

一失誤成千古恨！鄒好時一向行事謹慎，長期以來小心翼翼，在妻子目光所及之處，盡力扮演不解風情的書生人設。然而，妻子的輕信和遲鈍讓他越來越肆無忌憚，人前「老婆奴」，人後「老司機」，他在雙重角色間切換自如。（六）

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