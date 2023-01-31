王幼嘉／圖

慧堅尼師在康熙年間出生滄州城，即今河北省滄州市。她生長於官宦人家，二十多歲出家，在滄州城西的清淨庵修行，專修戒律。出家後仍常到父執輩的府上拜訪女眷，並接受她們供養。她常去拜訪書香門第張府，跟張雪峰老爺的小女兒很熟，張小姐嫁到滄州城西獻縣的紀家。後來張小姐生了位大大有名的兒子，任禮部尚書、《四庫全書》總編輯的紀曉嵐。

慧堅三十五歲時，收了第一個徒弟念清。十六歲的念清是個純樸的女孩，她正準備佛堂供桌的供品，把信徒送來的齋果擺到桌上。她把一種豆腐乾塊大小的貽糖放進碟子，這時慧堅師父走過來說：「不能用併糖，裡面有豬油。」

念清說：「真的呀！一直以為它是素的！出家前覺得好吃。」接著念清又取出信徒送的麵筋，慧堅師父說：「這也不能用，要用我親手做的。」

念清問說：「麵筋不是素的嗎？」

慧堅師父說：「市場裡的麵筋是他們用腳踏，去麵糰裡的水分。用腳很不恭敬，怎麼可以供佛？我自己做的麵筋是用手搓去水。」

念清想師父真一絲不苟。接著念清拿著紙捻兒，去廚房的爐灶裡取火，用來點佛前供的香。慧堅師父說：「你就用打火石來打火，爐灶裡的火不知道用哪裡來的木頭，可能是不潔的。」

念清讚嘆師父的戒律守得徹底，完全不沾任何跟殺生有關的東西，才是修真正的清淨身；供品一定要完全純淨，一定要是以恭恭敬敬的心製作成的。

慧堅盡量泯除自己的貪念。她從不勸信徒布施，也不鼓勵他們到清淨庵來上香，以減少他們供養錢財的機會。如果是家境差的信徒供養錢財，她堅持不收，說：「小庵還過得去。重要的是你要勤修『存善心，做善事』。」

如果信徒請慧堅到家裡供養她素齋，她一定帶著徒弟欣然前往，不管是富貴豪門，還是貧乏寒門，一視同仁。她和徒弟帶著自己的缽，不管前面是精美的齋食，還是野菜粗飯，她只取一缽。儘管徒弟內心多想添菜，也只能乖乖學樣。慧堅是用另一種方式實踐頭陀行。去女施主府上接受齋供是策略，這樣才有機會登堂入室，共進餐飲，當關係變得熟絡，就可以隨緣說法。

有一天胡崔氏在家中齋供慧堅，她的丈夫是胡大人的次子，胡大人曾任三品官太常寺卿。胡崔氏滿臉陰霾地訴苦：「法師！請你幫我化解這個惡因果。十年前我嫁到夫家，他們一家人一直不喜歡我、排擠我。我丈夫脾氣乖張，對我惡聲惡氣。我已經替他們生了個兒子，他們竟然說要休妻，說我不孝順公婆。請法師幫我化解這惡緣。」

慧堅說：「我不是陰間的官吏，不能改變你們的命運。也不是佛、不是菩薩，不能替你照見三生。但我懂得因果道理，夫妻的姻緣如果是有恩來相報，兩人一定和諧。如果是以前結了怨，這輩子會憤怒相向。也有欠了債的，這輩子來還。你們夫婦前輩子結了怨，但是可以人定勝天。佛陀教導我們懺悔，你要消除自己的好勝心、傲慢心，學習逆來順受。你不要凡事據理力爭，應該去體會對方的心情。對公婆孝順、對妯娌和氣、對妾侍施恩，如此便可挽回。」胡崔氏照著做，果然挽回了婚姻。

慧堅四十歲時，常去張雪峰老爺家，因為張小姐即將出閣。雖然張小姐比慧堅小二十多歲，可是兩人個性相投。張小姐帶著慧堅到自家的庫房去挑布料，好做僧衣。庫房中各色、各材質的布匹羅列架上，多不勝數。慧堅挑了一匹深灰色棉布，可以替清淨庵四位比丘尼換秋衣。過了幾年，慧堅帶著大弟子念清又去張家受齋供。她們離開張家時，一位女僕站在大門外牆角，跟慧堅招手。女僕雙手獻上一匹布說：「這是供養您的。」

慧堅一看見這匹藍色的布，就知道是怎麼回事了！他對女僕說：「人應該用自己擁有的東西來布施，才能積功德。你們府上因為丟失這匹布，鞭打了兩位女僕。佛菩薩怎麼會接受贓物做布施？」

女僕臉色發白說：「當初我是偷給自己用的。見同樣布料有幾十匹，心想少一匹不會察覺，沒想到會連累他人。這個月女僕個個都在罵偷布的人，我內心不安，所以把它施給師父，以求懺悔。」

慧堅把這匹布丟回給女僕，說：「把它偷偷放回原處！藉此洗刷那兩位女僕的冤屈。這樣你的心才會稍安。」慧堅一舉救了三個人。

幾年後那女僕病逝。又過幾年，張家少奶奶叫慧堅的徒弟念清過去，少奶奶說要送布料給清淨庵。閒談之中，念清提起往事，說十年前慧堅師父令女僕把偷來的布放回原位，少奶奶這才知道布匹失而復得的來龍去脈，不久這件事傳遍家族。

又過了二十年，慧堅已經七十多歲。她帶著三年前新收的徒弟由滄州去京城，即今日北京 ，到潭柘寺讓她受戒。這是乾隆十九年（1754年），慧堅聽說張小姐的公子紀曉嵐今年進士及第，殿試高中二甲第四，選為翰林院庶吉士。她就到紀曉嵐京師的家探訪新科進士，慧堅說：「貧尼恭賀公子高中科舉二甲。」

紀曉嵐順口就是對句：「小姪感念法師珠還梭織一匹。」

慧堅搖搖頭：「沒有這回事，是我的徒弟多嘴惑眾。」

紀曉嵐說：「你很忠厚，那女僕不在了，還替她遮掩。」

她問：「可不可以幫我題匾額，寫『觀音堂』三個字，掛在清淨庵。」

紀曉嵐忙著出門，就叫他朋友趙春礀代筆。趙下筆之前，慧堅合掌說：「是誰寫的請寫自己名字，佛前不打妄語。」

趙春礀落款寫自己名字，她開心地收下。

（參考《續比丘尼傳》，〈清滄州憩水井尼慧堅傳〉）