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美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

所有的大海都是相通的（二六）

草白

此事雖不合常理，但也不能就此推斷出，這個新組建的家庭是個充滿裂隙、搖搖欲墜的存在。悲劇發生在婚後第三個夏天，教授太太發現女兒、女婿已經一個多禮拜，沒打來一個電話，並且倆人的手機都呈關機狀態。這是從未有過的。她和丈夫找了過去，打開房門，一股惡臭撲面而來。女兒躺在床上，早已面目全非。她當場暈死過去。

所有來自網上的報導，都不約而同地表達了對老夫妻的同情、對他們死去女兒的哀悼以及對那個人面獸心傢伙的口誅筆伐。並且言之鑿鑿，如果不是他殺的，幹麼要逃跑？

對啊，幹麼要逃跑？

還逃到那麼遠的地方去，簡直就是「天涯海角」了。

腦海裡一會兒浮現出小勇失魂落魄的臉，一會兒是劇情片裡的罪犯鷹視狼顧、十惡不赦的臉，兩張臉像冰塊和炭火，像兩塊互不相容的領地，在我腦海裡不間斷地閃過。

那天夜裡，我又夢見了妻子。我們走在海邊的椰樹林裡，海風持續不斷地吹颳著，到處都是飛沙走石，讓我怎麼也看不清她的臉，但她的聲音卻清晰如昨。

「老魏，謝謝你。我們在一起的那些年，我過得很好。是你一直在保護我、照顧我，就像我的兄長。現在，我也過得很好。無論在哪裡，只要用心去生活、去愛每一天，一切都會好起來的。」聽到這裡，我淚水奪眶而出。

夢醒後，我摸了摸自己的臉頰，彷彿那上面還殘留著夢中的淚水。

6

我只花了正常票價的三分之一，便買到「最後一分鐘船票」。這也是我除回國機票外，能拿出的最後一點錢了。（二六）

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