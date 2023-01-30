呂靜忽然意識到自己的愚蠢，這麼多年引以為傲的蜜汁婚姻，丈夫對自己的一往情深，極有可能是貽笑大方的自編自演。想到這兒，她恨不得鑽進地縫，給自己來個社會死亡。

為了證明自己的猜想，呂靜脫掉衣服，站在浴室的全身鏡前，開始以男人的目光打量自己：一個相貌平平、身材矮小臃腫的中年婦女，毫無女性曼妙的性感可言。換位思考一下：如果自己是男人，能對鏡子裡這個賢淑能幹，卻引不起荷爾蒙衝動的女人不離不棄嗎？

或許能，但只有兩種可能，一是男人的報恩心理，報答髮妻為家庭做出的犧牲，但那不過是發自義氣；二是巨嬰男的戀母情結，婚前依賴母親、婚後依賴妻子，永遠寄生在女人身上。既然義氣和依戀都不是真愛，那麼男人生命中那不可或缺的情色之愛如何得到滿足呢？

呂靜猛然發現，她的婚姻投資 學最大的漏洞是，她忘了投資她自己。

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呂靜傷心失望，但她隱忍不發，暗中尋找鄒好時不軌的實錘。

她開始留意他的一舉一動，這才發現他的手機 從來不響，似乎從無外界打擾，而這確實符合他不善社交的人設，因而此前從未引起她的警惕。其實鄒好時手機從不離身，看得比錢包還緊。呂靜還注意到，丈夫上廁所的次數很頻繁，每次都要很長時間。出來後，他總會尷尬地解釋，他的前列腺不好了，所以時間長。

因為前列腺不好了，鄒好時自然對夫妻生活也不起勁兒了。以前他夜夜笙歌，有著困獸般發洩不完的慾望和精力，總把呂靜擺弄得翻江倒海、騰雲駕霧。（五）