我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

江南琴瑟（五）

賓希

呂靜忽然意識到自己的愚蠢，這麼多年引以為傲的蜜汁婚姻，丈夫對自己的一往情深，極有可能是貽笑大方的自編自演。想到這兒，她恨不得鑽進地縫，給自己來個社會死亡。

為了證明自己的猜想，呂靜脫掉衣服，站在浴室的全身鏡前，開始以男人的目光打量自己：一個相貌平平、身材矮小臃腫的中年婦女，毫無女性曼妙的性感可言。換位思考一下：如果自己是男人，能對鏡子裡這個賢淑能幹，卻引不起荷爾蒙衝動的女人不離不棄嗎？

或許能，但只有兩種可能，一是男人的報恩心理，報答髮妻為家庭做出的犧牲，但那不過是發自義氣；二是巨嬰男的戀母情結，婚前依賴母親、婚後依賴妻子，永遠寄生在女人身上。既然義氣和依戀都不是真愛，那麼男人生命中那不可或缺的情色之愛如何得到滿足呢？

呂靜猛然發現，她的婚姻投資學最大的漏洞是，她忘了投資她自己。

8

呂靜傷心失望，但她隱忍不發，暗中尋找鄒好時不軌的實錘。

她開始留意他的一舉一動，這才發現他的手機從來不響，似乎從無外界打擾，而這確實符合他不善社交的人設，因而此前從未引起她的警惕。其實鄒好時手機從不離身，看得比錢包還緊。呂靜還注意到，丈夫上廁所的次數很頻繁，每次都要很長時間。出來後，他總會尷尬地解釋，他的前列腺不好了，所以時間長。

因為前列腺不好了，鄒好時自然對夫妻生活也不起勁兒了。以前他夜夜笙歌，有著困獸般發洩不完的慾望和精力，總把呂靜擺弄得翻江倒海、騰雲駕霧。（五）

投資 手機

上一則

《老物件情懷》釀豆腐

下一則

追書

延伸閱讀

又是秋天（二四）

又是秋天（二四）
屈就

屈就
雪落下（八）

雪落下（八）
比利「愛冒險」擁3段婚姻7子女 地下情數不清

比利「愛冒險」擁3段婚姻7子女 地下情數不清

熱門新聞

黛安∕圖

一見鍾情的代價（上）

2023-01-28 02:02
DIDI師傅正在包著薩莫薩餃子。（李源．圖片提供）

印度餐館打工體驗（上）

2023-01-23 02:02
員工的午餐。（李源．圖片提供）

印度餐館打工體驗（下）

2023-01-24 02:02
倩華∕圖

咪咪姊的飯友團

2023-01-22 02:02
黛安∕圖

一見鍾情的代價（下）

2023-01-29 02:02

吃泡菜解壓

2023-01-23 02:01

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個