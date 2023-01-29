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信送出去的第二天是星期五，汪彤心裡算計著到周末，三天之內，少凡總該想出個眉目了吧。三天之後，如果聽不到回覆，她就走了，搬到洛麗去。

周五沒動靜，周六雪雁打電話過來說：看看你怎麼樣啊。會不會害怕？雪雁問，分手總是棘手，尤其是男人。有的男人小氣，最怕別人先跟他分。

嗯，汪彤說，有點兒害怕。想起國內讀書時，女生跟男生分手，就坐在女生宿舍，男生把分手信撕得粉碎，撒雪花一樣往女生身上扔。

其實人類很弱，雪雁說，你不覺得嗎？聚也不好，散也不是，一個分手能擊敗一個人的所有信心。

汪彤說：那是，還是以前大學裡的事，女生有了新歡，男的失魂落魄，整天在校園裡遊走，逢人就說她有新男朋友了。

雪雁說：一個大男人和一個小女子，很難說誰更堅強。

三天過去了，少凡杳無音訊，信更像石沉大海。汪彤又震驚、又痛心，看來少凡是下定決心了，抱定主意回去結婚了，那她也只有好自為之了。汪彤強打起精神，收拾行李，拖曳到車上，螞蟻搬家一樣，顫顫悠悠地上了高速。此一番烈火金剛鳳凰涅盤啊，汪彤這個熱愛本土的司機，也要移動上高速了。

一直以來都是少凡開車，現在回想著少凡唯一的一次陪著她上高速，嘴上直叫：快上、快上，他都給你讓了。她還迷迷糊糊，不知道「快上」哪兒，蒙查查地等在路口，後邊壓了一溜的車像糖葫蘆。

等到終於上到高速，又不敢換道。看看後視鏡裡的車流如千軍萬馬奔來，本來就不多的氣勢，又給吞掉了一半。（四九）