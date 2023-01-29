所有的大海都是相通的（二五）

除了字，還有模糊的圖案，描著樹、月亮、女人的乳房、獨木舟、帶坡頂的房屋以及海水。小勇認定這些文字和圖就是一百年前的囚犯們刻下的。當他們站在月光或星光下，思念故鄉的親人時，便刻下了那一句句話、那一根根線條，它們曾被海浪沖走，又被時間保留下來。

荒島很大，海水不斷從四面八方漫灌而來，沖刷著礁石、灘塗和沙灘，將行人和飛鳥留下的痕跡，也沖得無影無蹤。那天，我們繞島走了大半圈，怎麼也找不到那塊大石頭。我笑著說：大概是看我來了，它躲起來了。

小勇哭喪著臉，我真的看見過那塊石頭，那上面清清楚楚地寫著：帶我回家。我還特意回去查了字典。你相信我說的嗎？

我想了想，小聲說：大概並不是所有人都能看見這些。小勇搖了搖頭，沒有說話，好像疲憊得再也說不出一句完整的話。

在網上，我把所有與「關彥浩」有關的資料都翻了個底朝天。這是一個陌生的名字，每在網頁裡出現一次，都讓我一陣心驚。我很想走到視頻裡，對著那個鬍子拉碴的男人輕輕地問上一句：你就是小勇吧？其實根本用不著發問，一旦目光對視，我就知道那個人是不是他。

據新聞裡報導，那個叫關彥浩的內科醫生是個好學、上進的外省青年，在醫學 院上學時，便與導師的女兒建立戀愛關係，並深得導師一家賞識。碩士畢業後，順利進入當地一家三甲醫院。第二年，兩人便舉行婚典，場面之盛大，堪比明星婚禮，但整個典禮並未見男方家人出席。（二五）