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中國影后春夏挺「白紙運動」 如今接連遭除名、消失

分析：荷蘭難拒美國壓力 聯手降下抗中「矽幕」

江南琴瑟（四）

賓希

呂靜從不查老公的手機，平日也無暇過目他的微信朋友圈。在她印象裡，老公每日發的內容，不外乎就是那些她看不懂的中外典籍、文史雜談之類的帖子。

一日，呂靜閒來瀏覽閨蜜的朋友圈，鄒好時以九宮格發布的會議照片，引起了她的注意，她感覺畫面有些怪異。鄒好時常在朋友圈發布會議照片，一般都中規中矩，呂靜通常懶得關注。

但這一次她睜大了眼睛，照片上全是饒有風情的參會女性，個個嫵媚妖嬈、風姿綽約，彷彿是來參加比美大會的。有一張照片竟然是一個女人妖冶的腰肢。

呂靜矇了，彷彿挨了當頭一棒，血一下湧上了頭頂。

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「解釋下吧！」呂靜指著手機上的照片，生平第一次對他虎著臉。

「……怎麼了？……這就是會場實況啊！」鄒好時猝不及防，一時語塞。

「你參加的是婦女大會嗎？」

他連忙說，這次教育會議女性參會者居多，拍攝會場時，他並沒有注意入鏡的是哪些人。腰肢照原本是想表現那個參會者專注聽會的身姿，沒想到拍攝時鏡頭過於「專注」，引起了誤會。他向她保證，以後一定會小心再小心，確保拍攝角度廣、正、全。

攝影者抓取影像的視角暴露了其觀看的偏好，這為神經大條的呂靜拉響了平生第一次警報。女性的直覺告訴她，這個男人並不老實。

對呀，一個生性喜歡浪漫，對郎情妾意貪戀無度的人，難道會沒有他祕密的「桃花源」？曾讓她一聞誤終生的超級「情話發動機」，難道只會為她一人啟動？（四）

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